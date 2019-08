Granada CF Monterrubio: «Desde la penalización hemos ampliado el límite de coste de plantilla en más de 10 millones» J. I. C. El director general del Granada informó acerca de los detalles que rodearon a los 4.2 millones de rebaja en el tope salarial y subrayó que «todos los futbolistas están inscritos y a disposición» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 13 agosto 2019, 13:35

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, compareció a continuación de la presentación de José Antonio Martínez para ofrecer los detalles que rodean a los 4.2 millones de penalización que LaLiga impuso al Granada en su límite de coste de plantilla deportiva tras la investigación por los pagos 'extra' a Adrián Ramos procedentes desde China. «Desde la penalización y hasta el día de hoy, hemos aumentado nuestro límite en más de 10 millones de euros», informó Monterrubio, algo que tras la penalización se materializa en un incremento de seis millones de margen más que antes de la penalización. Aun así, el director general matizó que esta situación «no quiere decir que estemos perfectamente contentos y felices, pues seguimos teniendo el más bajo o uno de los que más», pero sí que «la situación se ha reconducido por más que siga siendo un inconveniente bastante complejo para la planificación de la plantilla y para la estabilidad del club».

«Cuando se nos comunicó que tendríamos una penalización, que no sanción, en el límite de coste de plantilla deportiva de 10 millones se encendieron todas las alarmas porque era más del 30% del límite coste que teníamos en ese momento, aunque esto del límite se mueve y no es una cantidad fija», explicó Monterrubio. «Conseguimos que gracias a nuestras alegaciones y al trabajo de la asesoría jurídica se consiguiera una rebaja a 4.2 millones. Lo hemos reconducido y lucharemos como siempre», afirmó.

«Ha sido difícil y hubo que tomar muchas decisiones. Uno de los aspectos que nos ha permitido ampliar el coste es que existe un ratio de deuda neta cero que es muy valorado por el Control Económico de LaLiga y el Granada es uno de los ocho equipos que cumple con él», expuso el director general. «Este ratio viene de temporadas anteriores, trabajamos en él y está calculado sobre el último ejercicio cerrado del club, la temporada pasada», añadió. «Los nuevos ingresos proceden básicamente vía patrocinios, publicidad e ingresos comerciales, aunque no son los únicos, junto a traspasos de jugadores o ahorros en las salidas de estos. Son nuestras fórmulas para ampliar en 10 millones el límite tras la penalización», incidió Monterrubio, que no quiso contestar públicamente al límite que actualmente tiene el Granada. El patrocinador principal, probablemente una casa de apuestas, «está cerca pero no cerrado». «Hubo partidas que tuvimos que retirar para poner a disposición del límite», ejemplificó respecto a los ahorros acometidos.

«Lamentamos profundamente la tranquilidad y preocupación transmitida a nuestros aficionados, queremos mandarles un mensaje de tranquilidad porque la situación está controlada y ahora toca apoyar al equipo», reiteró Antonio Fernández Monterrubio. «Comprendemos la preocupación porque internamente la tuvimos, no era una situación ficticia», reconoció. Respecto a la situación de Adrián Ramos, refirió que su situación actual es la misma que cuando llegó hace dos años y medio –«está al día como todos sus compañeros»- y que precisamente esta tarde mantendrá una reunión con la asesoría jurídica «para valorar el recurso y las alegaciones», ya que se sigue «a la espera de alguna documentación».

Futbolistas inscritos

Respecto al comunicado que hizo pública la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, Monterrubio aclaró que «todos los futbolistas están inscritos y a disposición de Diego Martínez» y que «LaLiga comunicó ayer a todos los clubes y representantes que el Granada no tiene ningún problema de inscripción y que se puede trabajar con él». «Me gustaría ver algún nuevo comunicado en esa línea y recibir alguna llamada, que mi teléfono sonara. Seguro que a Fran (Sánchez) también», admitió con ironía.

Sobre la forma en que lo vivió todo el presidente y máximo propietario John Jiang, el director general Antonio Fernández Monterrubio replicó que «con preocupación como todos». «Convocamos dos veces el Consejo de Administración por videoconferencia porque son situaciones que hay que solucionar y lo hicimos dentro de nuestras posibilidades, teníamos muchas operaciones firmadas y otras para firma y era una responsabilidad importante dentro de una situación bastante compleja», expuso. Respecto a los ingresos televisivos que perdería el club en el conflicto de los horarios, informados los 300 millones en juego en total tras la Asamblea de LaLiga ayer, Monterrubio indicó que «no hay estimación real hasta las primeras semanas de septiembre según responsan los operadores».