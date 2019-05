Diego Martínez «Es el momento de ponerse la rojiblanca y disfrutar esta 'Eterna Lucha'» Diego Martínez mantiene el 'partido a partido' para obtener el ascenso. / F. Rodríguez El técnico advirtió de que no hay que pensar en las consecuencias del partido, sino competir cada jugada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 24 mayo 2019, 13:49

Diego Martínez habló en sala de prensa poco más de 48 horas antes de que su equipo se enfrente al Cádiz en un encuentro que podría encumbrarle en leyenda. El gallego prefiere ser cauto, correr con esmero y atención el kilómetro 40, tal y como lo ha hecho en los 39 anteriores.

- DÍA IMPORTANTE: «Es un partido y un dia importante, porque siempre el siguiente partido fue el más importante para este equipo. Es el kilómetro 40 de 42 de la maratón y hay que afrontarlo como tal, haciendo ese kilómetro bien. Competimos con un grandísimo rival que se juega el 'play off' y de los últimos 10 partidos no ha perdido ninguno».

- SEMANA DIFÍCIL PARA MANTENER EL DISCURSO: «Internamente no. A mí me encanta ver al granadinismo feliz y sentir su cariño, verles ilusionados. Pero llevo viéndolos así todo el año, creyendo en su equipo. Son inteligentes y no hay que pensar en las consecuencias del partido, hay que pensar en cómo competir todos ese partido. El otro día de Albacete venía pensando que debía ser un partido muy bonito para ir con tu familia, con los niños, los abuelos, tíos, hermanos,... Me gustaría que esos padres le explicasen a los niños sobre el partido con el Guadalajara, el Murcia, el viejo Los Cármenes para que pusieran en valor el momento que estamos viviendo. Es un momento para ponerse la camiseta rojiblanca horizontal, teñir el estadio de rojiblanco. Seguro que nos empujan en los momentos de dificultad, como en Albacete. En los buenos y en los malos momentos el público estuvo con el equipo. Me gustaría que la gente venga a competir el partido. Quedan tres partidos y queremos ganar este».

- RECURSOS: «No sabemos nada aún. Antes de las tres de esta tarde, creo que sabremos algo».

- MACHÍS: «Hablamos del jugador más determinante de la categoría, los números así lo indican. Él puede resolver un partido por sí mismo, lo conocéis bien. Pero el Cádiz es mucho más que eso. Es un equipo que se ha mostrado muy fiable en los últimos años, un equipo que comete pocos errores, te hace el partido difícil, contraataca muy bien y tienen a Aketxe, que en el balón parado saca mucho partido. Maduran el partido, tienes que estar muy atento a las vigilancias porque contraatacan muy bien. Tenemos que estar por encima de eso, ser fieles a nosotros mismos, competir desde la máxima concentración. No hay que pensar en lo que pasará después del partido, sino en cada jugada».

- EQUIPO MUY FIABLE EN MOMENTOS IMPORTANTES: Si me preguntas ahora es fiable, pero si me preguntabas en la jornada 15 es que nos faltaba algo... Esto va evolucionando. El equipo se ha mostrado muy regular esta temporada y ha afianzado su identidad de juego. Somos el equipo con mejor diferencial de goles. Estamos en muy buenos númerosy a esa estabilidad hay que añadirle la concentración y la eficacia. Es muy importante ser eficaz y acertar lo que tengas. Hay que saber gestionar externa e internamente esta jornada 40«.

- LLENO: «Son partidos que desde el punto de vista anímico te desgastan mucho (el del lunes). El primer objetvo es recuperar anímica y físicamente al equipo. La ilusión de poder competir un partido como este está por encima de cualquier fatiga o molestia. Lo más importante es aferrarnos a nuestra manera de enfocar cada partido, mirar sólo el siguiente partido, en el que tenemos delante a un gran rival. Estamos preparados, creemos mucho en el empuje de nuestro público».

- SENSACIONES: «Me ha tocado vivir momentos muy bonitos con los equipos, pero es que cada momento es único. La unión de este equipo, de la plantilla entre ellos y con la afición, es algo muy especial. Por eso hay que enfocarlo en nuestro beneficio. Poniendo en perspectiva las cosas. En la historia del club estamos en un momento precioso para disfrutar esta maravillosa 'Eterna Lucha'. Entiendo que la afición va a venir a competir, a luchar en el campo con el equipo. Queremos llevar el partido al límite de nuestras posibilidades».

- CONVOCATORIA: «Iremos todos al estadio, pero al ser en casa no es lo mismo. No iremos todos al hotel concentrados. Hubo un detalle que pasó desapercibido. Bernardo salió a entrenar. Eso es lo que hacemos, lo que tenemos que hacer. Él se estaba preparando ya para el siguiente reto. Y empezaron a cantarle '¡Bernardo, Bernardo!', esos son nuestros valores. Que la afición valore el esfuerzo de un jugador que no ha jugado mucho. Esa es nuestra cultura».