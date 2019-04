Exrojiblanco Miguel Ángel Portugal rescinde tras sufrir amenazas por parte de su hinchada Alfredo Aguilar El exentrenador rojiblanco no ha dejado de hacer públicos los mensajes que le llegaban de la 'barra brava' de los de Cochabamba FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 22 abril 2019, 13:21

El que fuese entrenador del Granada la pasada campaña, Miguel Ángel Portugal, se ha visto obligado a buscar una salida de su actual equipo debido a las amenazas y vejaciones sufridas por parte de su propia afición. La barra brava (sector ultra de carácter violento) de Jorge Wilstermann se ha mostrado públicamente descontenta por la travesía deportiva de su equipo, que marcha sexto tras perder 0-1 en casa frente al Oriente Petrolero.

Así, Portugal anunciaba en Twitter su salida del club boliviano. «Por motivos ajenos a mi propia voluntad y que todos conocen, incluidas amenazas, me veo en la obligación de llegar a un acuerdo con el club Wilstermann que espero llegue a buen camino», posteó en referencia a su dimisión. El propio entrenador comentó más tarde que el club no le había podido garantizar su seguridad, traspasando el caso toda frontera deportiva.

Hace un mes, el 24 de marzo, la cuenta oficial de los ultras de Jorge Wilstermann emitía un comunicado en el que amenazaba sin pudor al técnico español. «Hacemos una advertencia pública al Sr. Portugal: en vista de la pésima campaña y que los resultados no se dieron, le damos un ultimátum ante el Nacional de Potosí (por aquel entonces líder). Si las cosas no se dan, tiene que renunciar o nosotros nos veremos obligados a tomar otras medidas porque las decisiones no las toma la dirigencia, las tomamos la hinchada y la barra brava del equipo más grande de Bolivia», se podía leer en dicho anuncio.