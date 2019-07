Primera División El mercado entra en plena desaceleración a pesar del Mallorca y el Celta de Vigo Señé ficha por el Mallorca. / RCD Mallorca El miércoles, como el resto de la semana, no registró demasiados movimientos entre los equipos de Primera, ya inmersos en sus entrenos FRAN RODRÍGUEZ Jueves, 11 julio 2019, 02:33

El mercado de fichajes en España ha alcanzado sus primeros diez días y, como viene siendo habitual, los movimientos han ido de más a menos, produciéndose una desaceleración con la llegada de la pretemporada y los primeros entrenamientos. Muchos de los jugadores que, a priori, tenían el cartel de 'se vende' o 'se cede' apuran los primeros días con sus clubes propietarios para convencer al entrenador y hacerse un hueco. En otros equipos no es hasta que comienzan las sesiones preparatorias que se esclarece la situación real de la plantilla, confirmando o retrasando según qué salidas o llegadas.

Así pues, ayer el mercado volvió a destacar por su quietud. Y todo a pesar del Celta de Vigo, que continúa buscando destino a aquellos futbolistas con los que no se cuenta en el seno del club celeste. Mathias Jensen fue quien se despidió de los gallegos en el día de ayer, siendo vendido definitivamente al Brentford. El cuadro celtista se guarda un porcentaje en una futura venta. No jugará en Primera, pero es un gran movimiento de futuro, el fichaje de Álvaro Fernández por el Celta. Se trata del portero titular de España desde categorías inferiores hasta la Sub 19, en la que juega actualmente. Pertenecía al Málaga y le seguía la pista el Real Madrid, entre otros. Firma por tres temporadas más dos opcionales y arrancará en el filial. También el Athletic Club intenta reforzar sus proyectos de futuro y ha convocado al joven Oihan Sancet a su pretemporada, paso previo a tener ficha con la camada mayor bilbaína.

El Mallorca también ha sido uno de los equipos animadores del mercado en estas dos primeras semanas, anunciando el fichaje de Josep Señé por los próximos tres cursos. Llega desde la Cultural Leonesa. El jugador tiene experiencia previa en Primera, precisamente con el Celta.

Por otro lado, el Villarreal confirmó la venta definitiva de Juan Ibiza al Almería, donde ya jugó como cedido esta pasada temporada