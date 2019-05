Mendilibar, la clave para retener a Martínez en el Granada La Plazoleta El club, si sube a Primera, está interesado en la continuidad del central. Aunque la dirección del Eibar quiere que haga la pretemporada con los armeros, al técnico vasco no le acaba de contentar en principio A. A. RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 1 junio 2019, 01:53

José Antonio Martínez tiene crudo volver a vestir la camiseta del Granada en competición en lo que resta de temporada debido a unas inoportunas molestias musculares, pero todavía no sabe seguro qué pasará con él en adelante. La voluntad del club rojiblanco sería retenerlo, pero no es una tarea sencilla. El defensa abandonó la campaña pasada el Barcelona B para firmar un contrato de tres cursos con el Eibar, equipo que permitió su cesión durante un ejercicio a la escuadra nazarí, sin opción de compra. Ahora está por ver su futuro.

En principio, el central tiene que volver al conjunto armero para participar en la preparación veraniega. Es el pensamiento de Mikel Martija, secretario técnico, mano derecha de Fran Garagarza, el director deportivo. Martija estuvo en Los Cármenes el domingo y tuvo la mala suerte de contemplar cómo se lesionaba su pupilo. No era la primera vez que pasaba por el estadio. También se ha dejado ver por allí alguna vez Alberto González, que formó parte del departamento de 'scouting' rojiblanco hasta que arrancó la era china. En el Eibar se ocupa del seguimiento de ligas europeas.

Martínez llegó libre a la disciplina del conjunto guipuzcoano y aunque parecía que tendría una de las plazas en el centro de la zaga dentro de la plantilla, a José Luis Mendilibar, el entrenador, no le acabó de convencer y fue uno de los que apostó por su marcha en préstamo. Al Granada han llegado comentarios de que el parecer del técnico –que acaba de renovar– no ha variado y que no querría contar con él. Tendrá que mostrar su valía en el periodo estival o bien estudiar el cambio de aires. Los rojiblancos, si suben a Primera, estarían atentos. Hablar de un posible traspaso sólo entra en el terreno de las conjeturas, pero un Granada en la máxima categoría desearía dejarle un puesto. Si se produce del ascenso, Diego Martínez renovaría y el onubense ha sido indiscutible con él.

Salvo Fede San Emeterio, que tiene que volver al Valladolid –cuadro que sí cuenta de partida con el cántabro–, el Granada podría retener a la mayor parte de su once titular en un escenario de salto de nivel. Tienen contrato Rui Silva, Quini, Germán, Montoro, Vadillo, Puertas, Fede Vico y Rodri. La ampliación de Víctor Díaz se anunciará en breve. La situación con otros recurrentes en las siguiente: Ramos, vínculo hasta diciembre; Ramón Azeez, hasta 2022; Pozo y Dani Ojeda, cedidos ambos sin opción de compra.

El caso del sevillano es particular. Tendrá que volver al Sevilla pero sólo le queda un año más con el equipo del Pizjuán, por lo que tendrá que renovar si el club no quiere que se vaya libre en 2020, o bien pactar una salida en los próximos meses. Pozo ha tenido altibajos como nazarí, pero no cabe duda de que es un talento en bruto. Habrá que ver si el Granada también pelea por él como pretende seguro con Martínez.

Gálvez, a la espera

Martínez llegó a ser compañero durante unos días de Alejandro Gálvez en el Eibar. El defensa granadino se marchó al Rayo Vallecano en este curso que acaba de vencer, con el que sufrió el descenso. Ahora vuelve a estar libre, a la espera de ofertas interesantes que le empiezan a llegar.

En el Granada estuvo a punto de recalar en el primer año de John Jiang en la ciudad, pero no hubo acuerdo económico. Ahora vuelve a plantearse esta posibilidad. Hasta la fecha, siempre había parecido una opción cara, pero la situación queda abierta. Él siempre tuvo en mente volver a casa algún día.