Segunda B La mejoría en casa del Recreativo debe traducirse en puntos Marín corta un balón en un anterior partido, con Paco Torres a la izquierda. / PEPE MARÍN El filial rojiblanco, que acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar como local, recibe a un Talavera que también está asentado en la zona media de la tabla ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 9 diciembre 2018, 00:48

El Recreativo Granada recibe esta mañana a un Talavera de la Reina que está viviendo una temporada muy similar a la del filial rojiblanco, con un comienzo ilusionante y unas últimas jornadas en las que sus resultados han sido más irregulares.

Es por ello que no es de extrañar que ambos compartan lugar en la zona templada de la clasificación, pues el filial granadino ahora mismo es el séptimo clasificado del Grupo IV de Segunda B con 22 puntos (a cinco de la promoción de ascenso) mientras que el equipo castellano-manchego visitará la Ciudad Deportiva estando instalado en la novena posición con 21 puntos (a seis de la promoción).

La presión que tenía el Recreativo Granada de sumar puntos para no acercarse al descenso es mucho menor tras su victoria del fin de semana pasado en Marbella, pero los pupilos de Pedro Morilla llevan ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar delante de su parroquia y seguro que quieren darle una alegría a los suyos y más teniendo en cuenta que, a causa de las numerosas bajas que arrastra el equipo, muchos futbolistas tendrán una oportunidad única para intentar convencer a su entrenador de que merecen seguir en el once. En total son seis las ausencias seguras del Recreativo para este encuentro. Isi, Yael, Rubén Sánchez y Ontiveros se lo perderán por lesión. Hongla es el único sancionado del filial granadino y el Comité de Competición le ha impuesto un castigo de dos partidos de suspensión, por lo que se perderá este y el siguiente partido de los granadinos. Por otra parte, Carlos Neva no podrá estar en el lateral izquierdo del filial rojiblanco al estar convocado con el primer equipo.

En el bando contrario, el técnico del Talavera, Fran Alcoy, no podrá contar con el defensor San José, que se pierde la cita por acumulación de amonestaciones.

El preparador rojiblanco, Pedro Morilla, ha comentado en la previa del partido que después de hacer «un esfuerzo bestial» en Marbella ésta «ha sido una semana destinada a recuperar esfuerzos». Morilla reconoce que su equipo tiene «bajas importantes en cuanto a número y calidad» pero confía en que «los once que participen lo harán lo mejor posible».

En cuanto al rival, el técnico granadinista cree que el Talavera «es uno de los equipos con mejor fútbol de la categoría» y que tiene «jugadores expertos atrás y un grupo compacto. Quieren asentarse en esta Segunda B y sabemos que se trata de un equipo muy dinámico».