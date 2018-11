La Previa Matinal para volver a ser líder sin su cerebro en el campo Álvaro Vadillo querrá proseguir con su fenomenal estado de forma ante el Numancia. / R. L. P. El Granada, sin Montoro, tratará de recuperar el primer puesto que le arrebató ayer el Alcorcón RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 11 noviembre 2018, 01:15

Primera matinal en Los Cármenes de la temporada e intento de recuperación del liderato para el Granada sin su cerebro. Los rojiblancos se tendrán que amoldar a la ausencia de Montoro con la obligación de ganar para recuperar el primer puesto sin mirar al resto, debido a los triunfos ayer del Alcorcón (27 puntos) y Dépor (26, pero con mejor diferencia de goles), que le superaron así en la clasificación, y la posibilidad de que lo haga también el Málaga (25) hoy en Gijón.

No estará disponible el centrocampista más creativo, motor del cuadro junto a San Emeterio. Diego Martínez tomará una decisión que nunca responderá con exactitud al rol que marca el valenciano. Lo normal es que el gallego opte por Nico Aguirre; lo posible, que se decante por Alberto Martín y forme un doble pivote algo más defensivo; lo extraño, que se incline por el joven José Antonio González, al que ha aleccionado durante la semana pero que probablemente quedará como una alternativa por si la primera solución no sale bien.

Coincide todo con la visita del Numancia, un equipo que no conoce la victoria como forastero pero que maneja un dato estadístico que resaltó Diego en su comparecencia de prensa: lo sorianos son el conjunto de LaLiga 1|2|3 que mejor dato acumulado tienen de posesión de balón. Esto descubre a un contrario que trata de hacerse fuerte en la medular, precisamente la zona diezmada en el bando nazarí.

Si el que salta al campo es Nico Aguirre, como parece, el Granada contará con un volante de ida y vuelta que acusó cierta falta de adaptación al ritmo competitivo de España. Convertido en un refresco habitual para la zona ancha, es un jugador de corte táctico que sabe enfriar el asunto cuando toca. Al argentino se le presenta un escenario para la reivindicación hasta donde le llegue el fuelle. En la recámara, Alberto Martín, que tiende más a ejercer de eje y que podría liberar a San Emeterio. José Antonio, por su parte, sí trata de promocionar a arquitecto, pero la falta de experiencia puede actuar en su contra.

Todas las medidas aplicadas le han salido bien hasta ahora al míster vigués y habrá que ver si planea algún retoque que sorprenda. Parece que la suplencia de Puertas continuará una semana más –tendrá clara opción de volver en Las Palmas, donde no estará Pozo al ir con la Sub 21– y queda por comprobar si sigue el debate en el puesto de ariete. Rodri encadena dos titularidades, con una actuación aceptable ante el Almería y notable en Zaragoza a pesar de no marcar en ninguna de ellas. Seco ante el gol también está Ramos, que ha calentado asiento en el banquillo pero que, en cualquier momento, podría reaparecer, quizás hoy. Todo depende del partido que tenga Diego en la cabeza.

El club se ha esmerado en promocionar este encuentro para alentar a la afición dormida, con el afán de su regreso al estadio. Los precios populares para los más pequeños seguro que animarán a muchos padres que no tendrán excusas meteorológicas, pues la previsión es que habrá una temperatura magnífica y sol. A veces ocurre que cuando se despierta la expectación llegan los chascos, de ahí que el mensaje institucional siga instalado en el 'pasito a pasito'. El guion establecido es seguir enfocando el objetivo de la salvación. Después de ella, a soñar.

Cinco victorias suma el Granada como local, aval suficiente para que cualquier hincha retraído regrese al campo. Más allá de números, el juego está siendo convincente, con fiabilidad durante la gran mayoría de partidos y pasajes con acciones muy estéticas. El compromiso imperante en la plantilla y su manera de conectar con la grada están avivando la ilusión en un entorno que no deja de maravillarse por este arranque del campeonato, aunque todavía queden meses críticos por superar.

Juancho, ya recuperado de una lesión, fue la novedad de la lista de 18 convocados de la que quedó fuera Montoro por sanción. Siguen convalecientes Adri Castellano, cada vez más cerca de volver, y Fran Rico, con la fe puesta en retornar a los terrenos de juego en la segunda vuelta.

Un rival flojo a domicilio

El Numancia, por su parte, navega en mitad de la clasificación, fuerte en Los Pajaritos pero endeble en los desplazamientos. La preocupación de Aritz López Garai, su entrenador, está en controlar a los rojiblancos y robustecer su defensa, pues suele encajar tantos con prontitud cuando sale de Soria. No se vislumbran demasiados cambios en la alineación soriana, en una escuadra que disputó el 'play off' de ascenso a Primera la campaña pasada y que ya es un clásico de la categoría. Con un centro del campo muy estable trata de alimentar a una vanguardia en la que Guillermo está llamado a ser la referencia, secundado por Yeboah y Alain Oyarzun.

El reto rojiblanco está en llegar al sexto éxito seguido en su feudo y aumentar su ventaja en la parte alta, en especial con los equipos fuera del corte de la fase de ascenso. El calendario se complica en el siguiente tramo de noviembre, yendo a Las Palmas, recibiendo al Sporting y acudiendo a Málaga. Tres adversarios con intenciones de pelear por subir a Primera. Pero antes se cruza en su camino el Numancia, que a pesar de su andar errático al salir del hogar viene con ganas de fastidiar la fiesta de reencuentro de muchos seguidores en la grada.