Granada CF Martínez: «En este vestuario todos tenemos hambre» ALFREDO AGUILAR El defensa central del Granada reconoce que no esperaba jugar de titular ante el Rayo, pero que como sus compañeros decidió «salir y luchar» por mantener el puesto A. NAVARRO GRANADA Lunes, 17 septiembre 2018, 00:22

El defensa del Granada José Antonio Martínez explicó a la finalización del encuentro ante el Rayo Majadahonda que «en el fútbol hay que intentar aprovechar las oportunidades que se tienen. Mis compañeros y yo trabajamos a diario para tener estas oportunidades en el once titular. Acompaña la línea del equipo, que venía haciéndolo muy bien en Liga y para mí era un papelito intentar igualar lo bien que lo estaban haciendo mis compañeros».

Cuestionado sobre lo bien que le ha salido la jugada de estrategia con Germán en el 2-0, Martínez ha respondido que «todo es trabajo. Hacemos bastante hincapié en la estrategia, en esta liga la mayoría de los goles vienen de estrategia porque hay mucha igualdad física y técnica y le dedicamos bastante tiempo a esas acciones. Además, la afición pide que los jugadores se entreguen por la camiseta y nosotros sabíamos que en este partido íbamos a sufrir, que habría momentos en los que tendríamos opciones con alguna pérdida suya y se ha notado que hay comunicación y que la gente piensa en lo que está haciendo y en adaptarse al partido».

En relación a qué le está transmitiendo el técnico a la plantilla para sacarle tanto rendimiento como le está sacando hasta ahora, Martínez ha comentado que «el míster juega y ahonda con lo que hay dentro de nosotros. Nos pregunta qué objetivo tenemos en la vida, qué objetivo tenemos en el fútbol y todos aquí tenemos hambre así que con una mentalidad positiva y ganadora podemos conseguir muchas cosas. Ahora es oportunista hablar porque ha salido muy bien el partido, pero él ahonda en nuestros sentimientos, insiste en lo que nos ha costado llegar hasta aquí y eso nos hace jugar bien».

Por último, en lo referente a su situación personal -debut como titular en Liga pese a que el equipo sumaba dos victorias consecutivas con otros compañeros actuando como defensas- el ex del Barcelona B ha señalado que «mi trabajo es ponerselo difícil al entrenador. Hasta este momento (los compañeros) lo estaban haciendo bien y por circunstancias de minutos o de otras historias ha llegado mi oportunidad. La temporada es muy larga y tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia. Yo no me esperaba jugar hoy pero cuando te toca hacerlo hay que salir y luchar».