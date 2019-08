ZONA MIXTA Martínez, satisfecho: «La actitud del equipo ha sido muy buena» El partido, de mucha intensidad, vivió momentos de tensión con una concurrida tangana / .:: FERMÍN RODRÍGUEZ Tras el encuentro el entrenador y el capitán Víctor Díaz valoraron la victoria en un partido «de intensidad» CÉSAR GUISADO MARBELLA REDACTOR Viernes, 2 agosto 2019, 23:29

Poco amigo a hacer valoraciones individuales o señalar marcadores que no suman puntos, el entrenador Diego Martínez quiso ponderar con más fuerza el valor que tiene llegar a estas alturas de la pretemporada con tan buena dinámica. «Seguimos cogiendo ritmo, con jugadores que han participado los noventa minutos y otros que aumentando su participación», señaló, confesando que sin duda, «estamos contentos en el sentido en el que seguimos acumulando minutos y parece que no hay lesiones. Cada vez tenemos más claros los automatismos y como siempre, la actitud del equipo ha sido muy buena», puntualizó.

A estas alturas del curso anterior, el gol era tarea pendiente y esta faceta se ha visto ampliamente superada en esta ocasión. Sin embargo el técnico advirtió no encontrar «diferencias, honestamente, con el año pasado». Eso sí, «lo importante, como digo siempre es que el equipo sea el que haga el gol. Que marquemos de diferentes registros y que entre todo el equipo seamos capaces de sostener los diferentes rendimientos en los minutos que van oscilando durante todo el año. Pero es pronto para sacar conclusiones, de momento encantado de que Roberto y Puertas hagan gol», reiteró.

Cuestionado por la tángana de la segunda mitad, admitió no haber advertido sobre la propuesta del colegiado de suspender. Este lo hizo a viva voz, a ambos cuerpos técnicos, pero no llegó a oídos del gallego. «Me entero ahora mismo de que el árbitro quería suspender. En pretemporada suele ocurrir, con esas medidas de las tarjetas, suele pasar. Pero afortunadamente continuó el partido, no hubo ningún problema. Se acerca el inicio de liga y es normal que todos los equipos decidan emplearse porque hay jugadores que quieren hacerse un juego para estar en el equipo, otros que van a salir y quieren mostrarse… nos pasa a todos. Hemos continuado el partido y sin ningún tipo de problema», explicó.

Un partido caliente

También se pronunció sobre esta cuestión el capitán Víctor Díaz, quien dijo que «el partido se ha ido calentando desde la primera parte y el árbitro no lo ha cortado, pero al final no hay que darle mucha más bola. Son bolos de verano pero con mucha intensidad, tanto por ellos como nosotros, tenemos ganas de demostrar que somos competitivos y no hay que darle más vueltas», atajó.

Sobre la victoria, el lateral dijo que «en líneas generales el equipo ha competido, se ve que tal y como ha transcurrido el partido, de amistoso tiene poco porque al final es un rival que tiene una categoría y a pesar de que no quieres enseñar tus cartas, la intensidad y las ganas de ganar son muchas», abrochó.