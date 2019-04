Granada CF Martínez: «El equipo ha venido con las ideas muy claras, pero nos llevamos una derrota» LOF El defensa rojiblanco lamenta que «ellos han aprovechado la ocasión más clara que han tenido» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 13 abril 2019, 00:59

José Antonio Martínez declaró a la finalización del Sporting-Granada que el hecho de que el equipo granadino cayese derrotado en El Molinón «es increíble. La sensación es esa, que después de los últimos 89 minutos el equipo no haya empatado es increíble. Esa jugada la toca Álex Alegría hacia Traver, la peinan bien, definen bien... Tengo que decir que bien por ellos. Han aprovechado la más clara que han tenido. Después nosotros hemos asumido riesgos atrás, teníamos confianza pero ha sido de estos partidos en los que la pelota no entra, en los que el otro portero está acertado y sinceramente creo que el equipo ha venido con las ideas muy claras, pero nos llevamos una derrota».

Sobre el juego del Granada a pesar de que el conjunto andaluz fue por debajo en el marcador desde el primer minuto comentó que «el equipo tiene mucha confianza. Me siento muy orgulloso porque miro al lado y sé que el compañero va a dar el cien por cien, pero esto es fútbol y me cago en... Hemos estado tan cerca del partido que ahora no sabes que sensación tener. Es una derrota pero hay que borrarla pronto de la mente y ante el Lugo volver a demostrar personalidad, proponer y eso nos dará premios. Esa es nuestra línea y el camini a seguir».