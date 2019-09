Granada CF José Antonio Martínez: «Después del gol hemos conseguido rehacernos» /LOF El defensa rojiblanco asegura estar preparado para «competir en todos los partidos» ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 24 septiembre 2019, 22:31

José Antonio Martínez declaró tras el empate del Granada en Valladolid, en el que se retiró por lesión en el tramo final, que «en esos minutos ya lo estaba pasando regular físicamente, pero personalmente valoro muy positivamente el haber jugado. Estoy muy contento de sumarme a la causa del equipo, de sumar minutos y es lo mejor que puedo hacer para crear competencia interna. Eso va hacernos crecer a todos y me siento muy contento por esa parte».

En cuanto al mal inicio del partido por parte del cuadro rojiblanco, Martínez explicó que «la verdad es que en el inicio no hemos estado acertados. Ha habido resbalones, ha habido jugadas que denotaban que no habíamos entrado como hay que entrar en este tipo de partidos. Después del mazazo del gol nos tocó rehacernos y esto es muy importante. Muchos eramos jugadores que no veníamos jugando en pretemporada. Personalmente apenas he jugado, llevo bastante tiempo sin competir y el sentir que puedes rehacerte y competir todos los partidos y en Primera división va hacer que el equipo crezca en todos los sentidos porque estamos viendo que estamos rotando estamos rotando y el equipo va seguir compitiendo, así que esto va a hacer que haya más competencia interna. En definitiva, esto nos va ayudar a estar cada semana más cerca de los tres puntos».

Para finalizar, sobre el objetivo del equipo señaló que «luchamos por un objetivo común y eso es lo más importante: saber que hay un objetivo en común claro y conciso es muy importante. Da igual que entres desde el banquillo o que hayas estado cinco partidos en la grada. Tienes que saber por lo que luchar y eso es muy importante en el fútbol».