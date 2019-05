Granada CF Martínez: «Con mis compañeros me iría al fin del mundo» P. V. / GCF El defensa central indica que «no habrá ninguna adversidad que pueda con este equipo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 6 mayo 2019, 00:07

José Antonio Martínez comentó que se marchaba de Oviedo «con una sensación rara» porque el Granada «ha venido a Oviedo con las ideas muy claras. Este deporte son detalles y los controlamos casi todos pero esto es fútbol. Hay que sacar lo positivo, que creo que es mucho, yo he visto a este equipo en el vestuario y no habrá ninguna adversidad que pueda con él. Este campo es complicado, la afición aprieta mucho y aunque es verdad que íbamos ganando el viernes tenemos una nueva final».

Cuestionado sobre el desafortunado fallo de Germán en la jugada del gol local, Martínez respondió que «es lo que tienen los defensas. Se lo he dicho al propio Germán cuando hemos acabado: 'Jugaría toda la vida a tu lado'. Somos defensas, intentamos controlar todos los detalles y a veces se nos escapa. Lástima que yo no llegara a la cobertura y la jugada se quedara en nada, porque los defensas estamos para ayudarnos. Pero ha pasado y nada: hay que seguir para adelante, con confianza y siendo positivos. Cuando estoy en el campo no tengo dudas de que con esta gente me voy al fin del mundo».

Por último, Martínez le hizo un guiño a la afición del Granada al pedir que lo dé todo en el próximo partido de liga ante el Tenerife y lo hizo de la siguiente manera: «Aquí (en el Tartiere) la afición aprieta y es difícil sacar puntos así que en nuestra casa tenemos que aspirar a lo mismo. Veo al equipo fiable en Los Cármenes así que hay que mantener esa línea. El Tenerife será un rival muy duro, que viene de ganar un derbi, así que habrá que poner seis sentidos en ganar ese partido».