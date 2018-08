Granada CF | Mercado Hongla quiere quedarse en el primer equipo o que le dejen salir El club pretendía darle ficha del filial y entrenar con el 'A' | Tiene una oferta importante de Ucrania RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 31 agosto 2018, 13:53

Otro de los culebrones del verano para el Granada sigue dando coletazos. El Granada quiere ahora que Martin Hongla se quede en el club con licencia del Recreativo Granada, pero el jugador no quiere continuar si no es con ficha del primer equipo. Así se quedaría o si no, quiere que se atienda a una tentadora oferta de Ucrania.

El futbolista, vinculado al fondo de inversión que se relaciona con Gino Pozzo, no había encontrado acomodo en otros equipos hasta la fecha, así que la dirección deportiva rojiblanca habría apostado al final por su continuidad. Sin embargo, Hongla no está dispuesto a aceptar estas condiciones y quiere formar parte de la primera plantilla. Si no, quiere salir. Su representante, Rui Alves, de la agencia Black Diamonds Invests Brazil (que tiene con su hermano Rogerio ayudados por el abogado Fernando Barrionuevo), está enojado por la situación y se plantea un ultimátum si no se le dan garantías.

«Martin no aceptará quedarse en el B. Si no me dan las garantías necesarias salvaguardando los intereses de mi atleta, llevaré todo esto hasta el TAS si es necesario. Él ya cumplió los requisitios para ser un jugador efectivo del primer equipo. Martin está muy desgastado. Él no se quiere quedar en esas condiciones y así se lo ha dicho al club«, expresó Rui Alves. »Hubo directivos que llamaron a jugadores y agentes hablando mal de él, diciendo que no le hablen como si fuera un parásito. ¿Ahora de la nada esos mismos dicen que todo cambió? ¿Que puede ser uno de los 50 -entre primer equipo y filial-?«, continuó.

«Lo veo mal. Hubo cosas poco claras en el trato reservado. La primera condición es que se quede con el primer equipo y que allí ya se gane su plaza si la merece. Le han tratado fatal cuando Martin es un profesional ejemplar pero también es una persona fantástica, buen compañero y nada conflictivo«, apostilló.

El camerunés, de 20 años, puede actuar de central, algo que se ha tenido muy en cuenta por la dirección a esta altura a la hora de cubrir la vacante pendiente en la retaguardia de los de Diego Martínez, que sólo tienen tres defensas específicos en esa demarcación. Hongla, que ya debutó con el Granada en Primera división, estuvo 'apartado' de la competición desde el verano pasado, cuando la cúpula quiso romper el convenio con los jugadores del fondo. Estuvo cedido en el Barça B desde el pasado mercado de invierno pero al final los azulgranas no hicieron efectiva la opción de compra que tenían. Ahora tendría una nueva oportunidad, inscrito con los de Pedro Morilla si se cumple el parecer del club pero seguramente contando en el día a día para Martínez. A partir de ahí, se tendría que ganar las oportunidades que surjan. Pero él quiere estar con los 'mayores' de pleno derecho o salir. El lío está servido.