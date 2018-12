Fútbol María Valenzuela, granadina campeona del mundo sub 17: «No lo voy a olvidar nunca» La joven churrianera, portera del Granada femenino, ha formado parte de la expedición de la selección española que se ha colgado el oro R. I. GRANADA Martes, 4 diciembre 2018, 03:26

Está recién llegada a casa, como transportada sobre una nube desde Uruguay hasta Churriana. María Valenzuela ya descansa con los suyos, aún con el chándal de la selección española femenina sub 17 con la que se acaba de proclamarse campeona del mundo –aunque no llegó a debutar–. Y en el cuello, su medalla.

–¿Cómo resume lo logrado?

–Ha sido un sueño cumplido. Lo hemos pasado genial. Estoy todavía en una nube. Satisfecha de lo que hemos hecho juntas. Esta experiencia no se me va a olvidar nunca. La he vivido como una niña chica.

–¿Cuál fue su primera reacción al terminar la final?

–Recuerdo que cuando pitaron el final me fui a por mi compañera Cata al sprint para abrazarla. Estaba en el suelo llorando. La verdad es que ni sabía que iba corriendo.

–¿Y su primera llamada?

–Lo primero que hice al llegar al vestuario fue llamar a mi madre, decirle que estuviera tranquila, que estaba bien y que éramos campeonas del mundo.

–Además del título, ¿qué detalles le han marcado más de esta experiencia?

–Imagine, muchas cosas. Me han marcado mucho las previas de los partidos, los vídeos para motivarnos, la actitud de todas, la unión...

–Sabrá que sus compañeras del Granada han estado muy pendientes.

–Sí, he notado su aliento. Me ha gustado mucho que hayan estado atentas. Gracias a ellas también he ganado esto. Y también estoy orgullosa de mi etapa de formación en mi pueblo, Churriana.

–Y ahora, ¿qué?

–Pues mañana mismo (por hoy) voy a entrenar. Estoy deseando volver y pensando ya en el desplazamiento a Ceuta de la próxima jornada.