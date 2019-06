Granada CF «Lo de este año marca un antes y un después en la historia del Granada Club de Fútbol» El entrenador granadino se sentó en marzo en el banquillo del Recreativo Granada y logro evitar el descenso a Tercera. / /ALFREDO AGUILAR David Tenorio, asistente de Diego Martínez y técnico del filial, expone que el Recreativo Granada necesitará para el nuevo curso «una mezcla de jugadores sub 23 con otros que no lo sean» ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 16 junio 2019, 04:48

David Tenorio Aguilera (Granada, 1977) nos espera a las nueve y media de la mañana en la Ciudad Deportiva del Granada para hacer esta entrevista. El técnico rojiblanco no descansa consciente de que el trabajo en esta época del año –en la que los futbolistas sí que disfrutan de sus correspondientes vacaciones– puede ser el que marque la diferencia de cara a la temporada que viene. Cuando nos invita a acceder a su oficina de trabajo todo está en orden, todo lo ordenado que puede estar un despacho de un entrenador. Jugadas dibujadas en la pizarra, esquemas sobre las mesas, muchos folios y un buen número de bolígrafos para tomar cualquier nota que sea necesaria. David Tenorio ha vivido una temporada dulce con el ascenso del primer equipo –con el que trabaja como ayudante de Diego Martínez– y la permanencia del filial –al que entrena– pero durante la entrevista insistirá varias veces en que esos instantes de felicidad nadie se los ha regalado...

–Usted prácticamente se ha convertido en una estrella de Youtube por sus arengas al primer equipo así que es necesario preguntarle: ¿cuándo las prepara y en qué se inspira?

–No preparo casi nada. Sí que es cierto que durante todo el año he ido haciendo un vídeo de motivación previo al partido, se lo mandaba a Manolo Lucena y el equipo lo veía en el trayecto que va desde el hotel hasta el campo. El vídeo lo ha visto Lucena, lo ha visto Diego y en ese momento se lo mandamos a los jugadores y al resto del cuerpo técnico para que hagan con él lo que quieran. Ahí suele haber una historia que suele estar relacionada con la arenga posterior, pero la arenga final son palabras que me van surgiendo, improvisadas. Me siento como la extensión de un aficionado del Granada que tiene la suerte de estar con los futbolistas y les digo lo que le diría cualquier aficionado. Es verdad que yo he tenido formación en psicología del deporte y más experiencia, pero esas arengas no siempre están preparadas. En esto de la psicología tienes que ser consciente de que el jugador lleva toda la semana preparándose para competir y tú tienes que sacar de él su nivel de activación óptimo.

–Pero antes de 'saltar a la popularidad' con esas arengas su rol era otro. ¿Cuál era su labor cuando empezó la temporada 2018/19?

–Yo era el puente de conexión entre el filial y el primer equipo. Conocía a los jugadores de antes y en pretemporada podía ofrecerle mis impresiones a Diego. Luego tenía que hacer el seguimiento del filial. A Diego le gusta tener un seguimiento del filial y que alguien de su cuerpo técnico que esté atento al filial, entre otras cosas para ver los jugadores que suben a entrenar con el primer equipo. Seguir su día a día, ver quién lo merece más, quién está en su mejor nivel... Y luego empecé a hacer el informe de los rivales. Álvaro García se encargaba de la parte de vídeo y a mí me tocaba realizar un informe de los mecanismos del rival, sus tácticas y modo de jugar a balón parado. Posteriormente intervengo en los entrenamientos y ha sido un placer porque me he sentido genial dirigiendo, motivando a la plantilla y creando tareas con el cuerpo técnico del primer equipo. Ha sido muy fácil trabajar con Diego y el resto de sus ayudantes.

–Esa situación podría no haber sido cómoda porque él estaba formando un grupo y ustedes no habían estado trabajando juntos hasta ese momento...

–Podría haber sido muy difícil. Podrían haber tenido problemas ellos (Diego y sus ayudantes) o haberlos tenido yo, pero fue muy fácil porque todos quisimos empastar. Se ha creado una familia y esto ha sido muy fácil. Diego aceptó trabajar con mi figura, seguramente se lo aconsejó el club y se lo agradezco pero el propio Diego seguramente pensó ya que está este tío aquí vamos a explotarlo y a aprovecharlo. Y así fue.

–A la hora de explicar el éxito del primer equipo todos coinciden en que el grupo ha sido una gran familia. La cultura del esfuerzo y de ayudar al compañero ha calado hondo. ¿Se imaginaban desde el cuerpo técnico que los jugadores se involucrarían de esa forma?

–A mí se me han quedado tres frases: afición invencible, rebaño unido y somos la resistencia. Lo de este año marca un antes y un después en el Granada CF. Llevo ocho o nueve años en este club y nunca había visto lo que se ha conseguido aquí. La familia que se ha creado, el grupo de trabajo con todos sumando, todos aportando... Por eso luego convencer a los chicos del filial ha sido muy fácil. Porque el ejemplo de como se deben hacer las cosas lo teníamos a cinco metros. Personalmente creo en la meritocracia porque me ha costado horrores llegar a donde estoy. Nosotros –en el primer equipo– sabíamos que queríamos esto y yo en la primera vuelta llegué a decirle a Lucena que si ganábamos en Zaragoza acabaríamos la primera vuelta como mínimo en 'play off'. Pero todo esto era top secret. No se lo podíamos decir a nadie y realmente nos fuimos dando cuenta de que era posible a medida que sumábamos puntos.

-Y cuando van las cosas tan bien con el primer equipo le piden que se haga cargo del equipo filial. ¿Cómo fue ese momento?

-Incómodo. Me lo propusieron, pedí tiempo para pensarlo y al final dije que sí por la confianza que depositaron en mí. Ellos (los directivos) me dijeron que eran conscientes de que quizá esta experiencia no podía salir bien, pero me dijeron que entendían que yo era la solución y además este movimiento tenía el visto bueno de Diego. Cuando llega ese momento a los futbolistas les pido que den el cien por cien porque yo estoy dispuesto a hacerlo. También les pido compromiso y que disfruten jugando al fútbol porque personalmente creo en el liderazgo a través de la empatía, sin necesidad de imponer nada.

–¿Colaboró de alguna manera la buena situación del primer equipo en la mejoría del filial durante las últimas jornadas de liga?

–Claro, nosotros como filial somos dependientes de ese primer equipo. De hecho, la meta es que los chavales lleguen ahí. Y fíjate si influye que les he llegado a poner a mis futbolistas imágenes de Montoro en el minuto 90 haciendo un repliegue, corriendo 45 o 50 metros y dejándose la vida por los demás. Les decía que si Montoro, que ha jugado en Primera y que aquí es casi Dios, podía hacerlo ellos también podían.

-¿Cree que podrá contar esta nueva temporada con jugadores como Fran Serrano, Andrés García o Nacho Buil, que han terminado siendo indiscutibles en los onces del Recreativo este año?

-Casi todos cumplen contrato, pero en la planificación deportiva necesitamos una mezcla de jugadores sub23 con gente que no lo sea. En el Grupo IV de Segunda B no hay rival fácil y este año han caído dos filiales así que necesitamos esa mezcla de jugadores sub23 con otros que excedan esa edad y que el club entienda que pueden potenciar a nuestro primer equipo o en un momento determinado pueden ser jugadores con los que la entidad haga negocio si los cede o los traspasa. Lo han hecho otros filiales como los del Barcelona o el Valencia y nosotros necesitamos hacerlo también.

-Este curso se espera una revolución 'juvenil' por el buen papel que ha realizado el equipo de Rubén Torrecilla en División de Honor. ¿Tiene claros qué jugadores podrán promocionar al B o está decisión aún no está tomada?

-Dentro de la planificación deportiva se está estudiando ese tema, pero que va a haber futbolistas procedentes del juvenil y del Huétor Vega –que es otra vía para llegar al Recreativo– eso es cien por cien seguro. ¿Cuántos? No lo sé con exactitud. Algunos estarán fijos en plantilla, otros quizá tengan que ganárselo en pretemporada y otros puede que estén a caballo entre el Huétor Vega (que ejerce como filial rojiblanco en Tercera) y el Recreativo.

–Durante este curso el filial jugó un partido en Los Cármenes en el que además del calor del público (1.000 espectadores) practicó un buen fútbol (victoria por 3-2 ante el Linense). Ahora que en la Ciudad Deportiva hay obras y se plantea volver al Nuevo Los Cármenes, ¿ve viable jugar allí todo el año como sucedió en otras temporadas o es un sueño imposible?

–Lo que quiera el club. ¿Qué si a mí me gustaría? Claro. ¿Qué a la afición le gustaría? Claro. ¿Qué creo que posiblemente será inviable para el club? Pues claro también. El club manda y si tenemos que estar en la Ciudad Deportiva estaremos muy a gusto porque es nuestra casa y todo estará fenomenal.

–Por último, ¿en qué faceta de las que ha desarrollado disfruta más?

–Ahora quiero hacer esto (entrenar). Amo lo que hago y creo que tengo el perfil de primer entrenador. Luego el fútbol ya me dejará seguir en los banquillos o me obligará a tomar otros atajos.