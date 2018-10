Granada CF Marc Gual, de alumno aventajado a amenaza de Diego Martínez Marc Gual defiende un balón ante el osasunista Aridane./ / LALIGA El ariete, que ahora defiende los intereses del Zaragoza, realizó la mejor temporada de su carrera bajo las órdenes del técnico del Granada ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 1 noviembre 2018, 01:22

Para el Zaragoza-Granada del próximo domingo el técnico del conjunto maño, Lucas Alcaraz, recupera a un delantero que se ha perdido por lesión los tres últimos encuentros del conjunto aragonés y que conoce perfectamente al entrenador que se va a sentar en el banquillo del Granada.

Se trata de Marc Gual, alumno aventajado de Diego Martínez en su época como jugador del Sevilla Atlético. El punta nacido en Badalona hace 22 años se crió en La Masía, pero su paso por las categorías inferiores del Barça se detuvo para realizar una breve escala en el Badalona antes de debutar en Segunda B con el Espanyol B. En el filial periquito estuvo un par de temporadas en las que marcó un total de 13 goles, lo que motivó que el Sevilla se fijase en él y lo firmara hasta 2019.

Gual es un futbolista del que su agencia de representación -Mediabase Sport- afirma que «destaca por su capacidad realizadora y también porque su presencia en cualquier zona del campo supone un peligro constante para el rival por su despliegue físico y su zancada, que le permite también generar acciones de gol buscando el balón al espacio». Esas cualidades las vio y las potenció el ahora técnico del Granada cuando tuvo que dirigirlo en el Sevilla Atlético durante la temporada 2016/17. Fue el preparador rojiblanco el que lo hizo debutar en Segunda y el que logró sacar lo mejor de él pues en ese curso Marc Gual terminó jugando 24 partidos en la categoría de plata, en los que marcó 13 goles.

El futbolista no jugó más porque llegó al filial sevillista en el mes de noviembre, coincidiendo con una plaga de lesiones que afectó al rendimiento global del equipo. Tras su debut, Martínez dijo que el catalán tenía «margen de mejora» y que «con el paso del tiempo nos va a aportar mucho más». No se equivocaba, pues 12 de sus 13 tantos los anotó en la segunda vuelta. La pasada campaña las lesiones y la mala racha del filial influyeron en que Tevenet no pudiese sacar lo mejor de él (un gol en 24 partidos jugados). Este verano renovó con el Sevilla hasta 2021, fue cedido al Zaragoza y ahora, recién recuperado de una rotura de fibras, aspira a volver por la puerta grande.