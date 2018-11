Vestuarios Manolo Jiménez: «Hemos merecido la victoria» El técnico de Las Palmas se siente «dolido» porque su equipo no haya podido ganar a un Granada que empezó el partido «con más confianza» A. NAVARRO GRANADA Sábado, 17 noviembre 2018, 00:42

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, declaró a la conclusión del partido que «hemos hecho un gran partido ante el líder. En la primera parte hemos hecho un partido más práctico, presionando, obligando al rival a jugar en largo pero al final ha sido una verdadera pena. Hemos merecido la victoria por nuestra propuesta, porque mis jugadores se han vaciado, hemos creado ocasiones y hemos finalizado».

Cuestionado sobre si le preocupa un posible cese, el técnico andaluz respondió afirmativamente: «Me preocupa. Estoy responsabilizado y dolido como puede estar cualquier trabajador, pero hoy todo el que ha estado aquí (en el estadio) y el que ha visto el partido por televisión ha visto que Las Palmas ha jugado bien. Como el día del Dépor se nos niega la victoria cuando lo tenemos todo de cara».

Jiménez apuntó que su equipo había jugado de manera ambiciosa porque «más arriba no se puede presionar y no se puede tener más jugadores con vocación ofensiva. Cada balón al final estamos en un estado de nervios y es una pena. Han pasado los cuatro mejores equipos de la Liga por el Gran Canaria. Ganamos al Málaga, no pudimos con el Alcorcón, tampoco con el Málaga y hoy hemos empatado ante un líder que cada cambio que ha hecho ha sido para protegerse. Tuvo un penalti que paró Raúl y después marcaron un gol que es inexplicable».

Por último, el preparador amarillo se refirió al hecho de que su equipo hubiese sido más práctico en una primera parte en la que el Granada gozó de más ocasiones de gol: «Hemos ido a por el partido desde el principio pero el Granada también juega. Ambos equipos querían ganar, ellos tenían más confianza y nosotros nos hemos tenido que ir creciendo con el paso de los minutos».