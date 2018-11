Granada CF La mano ganadora de Diego Martínez Rui Silva, Germán, Álex Martínez, Montoro y Puertas forman el 'repóker' de futbolistas intocables para el técnico rojiblanco ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 noviembre 2018, 02:05

Con un cuarto de la competición ya finalizado en LaLiga 1|2|3 son muchos los futbolistas que adquieren un peso específico en sus equipos y a los que, salvo que las lesiones o las sanciones lo obliguen, cuesta mucho imaginar fuera del once inicial de cualquier alineación.

En el Granada hay un total de cinco jugadores que hasta el momento lo han jugado todo o casi todo y que por ello, si nada cambia, superarán los 1000 minutos jugados esta temporada en el duelo que el conjunto rojiblanco disputará este domingo en La Romareda ante el Real Zaragoza. Rui Silva, Germán, Álex Martínez, Montoro y Puertas forman el 'repóker' de futbolistas intocables para Diego Martínez, que ha encontrado en ellos la columna vertebral sobre la que debe armar un Granada que a día de hoy está ofreciendo un rendimiento extraordinario.

Es la escuadra rojiblanca un equipo que habitualmente sufre más alteraciones en ataque que en defensa y eso se hace notar a la hora de examinar qué futbolistas son los que más juegan en la competición liguera. Desde el inicio no ha habido debate en la portería. Rui Silva lo ha jugado todo (990 minutos) y todo apunta a que el guardameta luso tendrá continuidad en las próximas semanas. En los primeros encuentros oficiales se benefició de una lesión que impidió a su compañero Aarón disputarle el puesto, pero el portero nacido en el país vecino se ha revelado como un arquero seguro, fiable, con buenos reflejos y un alto nivel de concentración.

Los laterales también tienen dos nombres propios -Víctor Díaz y Álex Martínez- pero se da la circunstancia de que el primero tendrá que esperar para abrazar el millar de minutos jugados por haber sido expulsado en Alcorcón, lo que a su vez le hizo perderse el último choque oficial ante la UD Almería. Álex Martínez sí que lo ha jugado prácticamente todo (964 minutos sumados en los once encuentros que ha disputado como titular) y, a pesar de que algunos fallos suyos le han costado puntos al equipo, habitualmente cumple bien con sus atribuciones y por el momento no se percibe que pueda abandonar este grupo de hombres de confianza de Diego Martínez, quién además no puede contar por lesión con el otro lateral zurdo del plantel -Adri Castellano- al menos hasta el mes de diciembre.

En el centro de la defensa Germán Sánchez ha jugado todos los minutos posibles (990) y se ha consolidado como la pareja de baile habitual de Juan Antonio Martínez, que entró en el once la cuarta jornada de Liga y desde entonces no ha salido. El central gaditano lleva en poco más de dos meses 11 partidos jugados cuando la pasada campaña disputó un total de 14, siendo ensombrecida su labor por otros dos compañeros con los que no compite este año como son Matthieu Saunier y Chico Flores.

El encargado de organizar el juego ofensivo del equipo está siendo Ángel Montoro. El mediocentro valenciano (966 minutos) es otro de los que ha partido como titular en los once encuentros de Liga disputados hasta la fecha, perdiéndose únicamente el tramo final del encuentro de la quinta jornada ante el Rayo Majadahonda, en el que cuajó una buena actuación pero en el que dejó su lugar a Alejandro Pozo bien entrada la segunda parte.

Por último, el futbolista de ataque que más ha jugado ha sido Antonio Puertas (941 minutos). Titular siempre, la temporada del almeriense está siendo mucho más provechosa que la anterior, estando además entre los jugadores que más goles marcan en la Segunda división española. Su versatilidad y su buen estado de forma lo han hecho fijo en las alineaciones de Diego Martínez, que le dio la dosis de confianza que necesitaba para mostrar su mejor versión. Eso sí, la irrupción de Pozo en las alineaciones y las últimas buenas actuaciones de Fede Vico pueden hacer peligrar su condición de intocable, pues la competitividad en la zona de la mediapunta rojiblanca es máxima y el citado Puertas ha sido reemplazado en las segundas partes de los dos últimos partidos de Liga ante Alcorcón y Almería.