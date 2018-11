Granada CF Femenino Manita de un Granada firme Urre, intensa. ::A. Aguilar Las rojiblancas se colocan al frente de la tabla en solitario con comodidad OLEA GRANADA Lunes, 5 noviembre 2018, 01:23

El Granada se impuso con claridad y rotundidad a un débil La Rambla, que no generó peligro alguno a las rojiblancas, que se colocan como líderes en solitario gracias a que a su victoria se une el empate a un gol del Santa Teresa frente al Cáceres. El equipo nazarí ahora comanda el grupo 4 de la Segunda división nacional de fútbol femenino, con 20 puntos, dos más que el Santa Teresa.

El partido comenzó a las cinco de la tarde, horario poco habitual para los partidos del femenino, pero que no sirvió para impedir que el Granada sacara su habitual rodillo. Desde los minutos iniciales las rojiblancas marcaron el ritmo y dejaron claras sus intenciones. No querían ni un susto. De esta manera, el primer tanto no tardaría en llegar. Justo pasado el primer cuarto de hora, Aurora cabeceaba magistralmente un córner. Tres minutos después, casi sin haberse recompuesto La Rambla, llegaba el segundo, obra de la argentina Ojeda. El tercero también sería obra de la delantera sudamericana. El equipo local se quedaría con diez jugadoras. Alejandra veía la segunda tarjeta amarilla. Y Yurena y Lula sentenciaron.