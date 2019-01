Granada CF Rey Manaj: «Me dieron menos oportunidades de las que merecía» Rey Manaj (izquierda), en su etapa de rojiblanco. / A. AGUILAR El delantero albanés habló ante los medios con motivo del próximo partido que supondrá su regreso allí donde no triunfó, Granada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 3 enero 2019, 01:06

La de Rey Manaj es una de tantas historias que no acaba de cuajar por las tendenciosas emboscadas del tiempo. Obligado a encontrarse con un periplo de cesiones, el ariete albanés aterrizó en Albacete para tener su revalida con la Liga 1|2|3 y, a tenor de los datos, no le va mal en tan dura empresa. Su primera vuelta en el club manchego puede saldarse con una buena nota en comparación a su infructuosa relación con el Granada, un equipo del que reclamó mayor número de oportunidades. Salido de la cantera interista, Rey quiso brillar pronto y lo logro en un equipo histórico obligado a alzarse con títulos. Su juventud le llevó a ser cedido a varios equipos, entre ellos el Granada de José Luis Oltra. Mañana volverá a un escenario conocido por el albanés por haber sido su casa.

Sin embargo Manaj opta por quitar peso al encuentro. «El de Granada será un partido más en el que lo importante es hacerlo. Quedan otras 22, pero hay que seguir en esta línea. El viernes no se ascenderá ni se descenderá», aclaraba el ariete. que confiesa mantener ciertas amistades en la ciudad alhambreña. «Tengo muchos amigos y no quiero calentarme la cabeza por haber jugado allí. Pero sé que será un partido difícil seguro».

A pesar de querer quitar hierro al encuentro entre el primero y el segundo de la tabla, Rey Manaj se hace eco del vestuario manchego y advierte de que todos quieren «salir líderes de Granada. Nosotros hemos entrenado bien pero tenemos que hablar en el campo». Una contundencia que no expresó cuando fue cuestionado por la celebración en Los Cármenes si perforara la meta de Rui Silva. «No sé si lo celebraría. Sé cómo juegan muchos, aunque cada domingo es diferente», aseveró el albanés.

Algo más se abrió al hablar de su temporada como rojiblanco, sobre todo al confesar que tuvo menos oportunidades de las que merecía. «Fue culpa mía. Había grandes jugadores en el Granada y no creé la constancia que como jugador tengo que crear», explicaba. También confesó que no se marca una cifra pública de goles con la camiseta blanca del Albacete. «Tengo una cifra pero me la guardo para mí. En Granada jugué 20 partidos y metí un gol. Aquí llevo más, lo que quiero es hacerlo bien». Para terminar, aunque con la ' boca chica' admitió que un punto en Granada sería bueno.