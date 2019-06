Granada CF Sacamos la calculadora: ¿con qué resultados en Mallorca y Albacete hay ascenso? Los rojiblancos celebran la victoria ante el Albacete en el Carlos Belmonte. / LOF El Granada saca cuatro puntos a los manchegos a falta de seis por disputarse y gana en el gol 'average' FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 4 junio 2019, 18:27

El Granada afrontará en pocas horas la segunda oportunidad para ascender a Primera y lo hará, además, con muchas papeletas para conseguirlo. Los granadinistas tendrán que tener la vista 'sólo' en dos campos en esta jornada unificada (21.00 horas). El Albacete y los de Diego Martínez son los dos únicos equipos que aún aspiran a subir de categoría por la vía directa, así que el camino hacia La Liga Santander pasa, esta noche, por dos plazas: Son Moix y, en un segundo plano, el Carlos Belmonte (Albacete-Málaga). ¡

El Granada subiría en Mallorca según la mayoría de las combinaciones. La más sencilla no depende de terceros. Ganando, el conjunto rojiblanco será de Primera. haga lo que hagan manchegos y malagueños en su contienda. Empatando o perdiendo, el Granada tendrá que esperar para celebrar a lo que ocurra en el estadio alba. Si el Albacete no gana, el Granada será equipo de primera aunque no sume ningún punto. El único caso en el que la noche no acabará en la Fuente de las Batallas obliga a ganar a los de Ramis y a que los rojiblancos sumen sólo un punto o ninguno.

Así pues el Granada sube en estos casos:

GANA al Mallorca, sin importar lo que haga el Albacete.

EMPATA y el Albacete no gana al Málaga.

PIERDE y el Albacete no gana al Málaga.

No subiría en estos casos:

EMPATA y el Albacete gana (se pondría a dos puntos con una jornada por jugarse).

PIERDE y el Albacete gana (los manchegos estarían a un sólo punto en el último partido).