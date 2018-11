El «¡sois malísimos!» de Álex Martínez pasa desapercibido La Plazoleta El Granada ha estado en vilo hasta que ayer no se confirmó que se archivaba el expediente contra el jugador a raíz de lo reflejado en el acta por Ocón Arráiz. El debate en el lateral izquierdo se aparca esta semana RAFAEL LAMELAS Viernes, 30 noviembre 2018, 01:39

La ausencia de Álex Martínez en el listado de acuerdos (y castigos) del Comité de Competición este miércoles no terminó de despejar la duda en el Granada sobre si el lateral sería sancionado. El club tenía que esperar a la resoluciones, que no fueron subidas a la web de la RFEF, y que podrían concretarse ayer en otra reunión. Al final, la entidad supo que el expediente del sevillano se había archivado, por lo que quedaba sin efecto la posible sanción por desconsideración arbitral, posible al hilo de lo reflejado por el árbitro Ocón Arráiz a la conclusión del encuentro ante el Sporting.

El colegiado riojano constató en el epígrafe de jugadores, apartado C –el de otras incidencias– sobre el defensa: «Una vez finalizado el partido y estando sobre el terreno de juego dicho jugador, se acerca al asistente nº 2 encarándose a él, con los brazos en alto, dirigiéndose en los siguientes términos: '¡sois malísimos' en repetidas ocasiones».

El hecho de que ni le expulsara ni le amonestara quizás ha contribuido a que pase desapercibido este supuesto hecho en la Federación. No hubo más repercusión de la actuación de Ocón, muy negligente para los rojiblancos, escamoteando la expulsión de Peybernes y anulando un gol legal a Adrián Ramos por fuera de juego.

En la dirección nazarí hay mucho mosqueo con los últimos dictámenes de los del silbato y sus miembros consideran que han influido en decantar algunas citas recientes. Ni se ha emitido un comunicado de queja ni se ha enviado carta alguna al estamento pertinente, pero la paciencia está al límite en este sentido.

La disponibilidad de Álex Martínez elimina un debate táctico a Diego Martínez, que podrá decantarse por su zaga habitual en La Rosaleda, no teniendo que experimentar en el flanco zurdo. Quini o Víctor Díaz cambiado de lugar se habían convertido en las opciones más plausibles, aunque sobre la mesa estaba también el riesgo de apostar por los canteranos Carlos Neva Antonio Marín, diestro, este último como posibilidad en el banco en caso de que alguno de los dos laterales 'sénior' fallaran.

Más probable es el regreso de Alejandro Pozo, aunque ya como extremo y no como carrillero, que Diego podría haber barajado. Tras tres jornadas sin vencer, el equipo ha de agarrarse con convicción a su ideario, pero ha de confiar también en que se ilumine alguno de sus talentos. Pozo en esto suele ser determinante.

El Cádiz rechaza a Lasso

El fichaje de Borja Lasso sigue en el foco del Granada de cara al mercado de invierno. Un jugador del gusto de Diego –«es como un padre para él», según personas que conocen a ambos– y que completaría la zona de mediapunta, agregando su destreza en el pase decisivo y sirviendo de alivio en la distribución. Pero la operación no está cerrada y, de hecho, el futbolista ha sido ofrecido a otro club de Segunda. Se trata del Cádiz, en el que entró como sustituto de Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva Óscar Arias, ex del Sevilla. Sin embargo, el técnico Álvaro Cervera no ha mostrado interés en reforzar esta posición. Lasso tendrá también que esclarecer su situación contractual, debido a que acaba contrato con los hispalenses en junio, lo que le dejaría libre si al final sale como cedido. Tendrá que renovar o asegurar su futuro en otro lado.

Hay otro jugador que podría dar aire al centro del campo. Fran Rico encara un mes decisivo, diciembre, en el que tendrá que apretar para ver si puede dar el salto pendiente entre su recuperación física y el nivel de actuar en competición. La línea más optimista marca que se incorporará al grupo en enero, no antes, aunque su rodilla y sensaciones mandan.