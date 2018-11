Árbitro El Málaga-Granada será dirigido por el colegiado Soto Grado Soto Grado enseña una amarilla en el Alcorcón-Elche. / LaLiga Paridad en cuanto a antecedentes históricos, pues nunca pitó a ninguno de los dos conjuntos FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 26 noviembre 2018, 14:49

El Granada visitará este sábado la ciudad vecina de Málaga para enfrentarse en La Rosaleda a uno de los equipos con más papeletas para copar los puestos altos de la tabla en junio. El partido tendrá como juez al colegiado César Soto Grado, del Colegio de Árbitros de Castilla-La Mancha.

El trencilla es un debutante este año en la categoría de plata, habiendo subido de Segunda B tras un año de buenas actuaciones en las que dirigió también partidos del 'play off' de ascenso a Segunda. Este año, ya ha arbitrado un total de ocho partidos en La Liga 1|2|3 y uno de Copa del Rey. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido a Granada ni a Málaga. Con los dos equipos en Primera los últimos años, no se ha dado ningún partido en el que Soto Grado arbitrara a los malaguistas ni a los nazaríes, por lo que el antecedente histórico no existe.

La actuación de Soto Grado será evaluada con lupa, sobre todo por la parroquia rojiblanca, tras los errores que se han dado en las últimas jornadas en contra de los de Diego Martínez y la polémica con Ocón Arráiz este pasado viernes.