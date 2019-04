Derbi «El Málaga es mi primer equipo pero el Granada es el segundo» Recio, en un partido reciente con la camiseta de su equipo actual. / CD LEGANÉS Recio, que jugó de centrocampista en ambos equipos, intuye que el derbi se cerrará con empate y espera que suban ambos clubes RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 00:06

La sangre de José Luis García del Pozo está impregnada de sentimiento blanquiazul, pero durante media temporada y otra completa recibió una transfusión de granadinismo que sigue recorriendo sus venas. El fútbol le conoce como Recio y cuadra con las hechuras de un centrocampista polifacético que actualmente viste la camiseta del Leganés, en Primera división. Un buen profesional que tiene un corazón compartimentado. Primero, su tierra; después, la que se convirtió en su segundo hogar.

«El Málaga es mi primer equipo pero el segundo es el Granada, siempre lo he dicho. Aunque sólo estuve un año y medio, allí disfruté mucho, disputé casi 50 partidos. Llegué después de estar seis meses sin ir convocado en el Málaga y en Granada se me dio la oportunidad de renacer. Desde el primer día me acogieron de una manera espectacular. Fue bonito, estoy agradecido y soy claro: es el otro equipo que llevo dentro. Ojalá que ascienda».

Recio es consciente de lo mucho que dirimen ambos en el derbi de este sábado. «Sigo todos los partidos del Málaga y del Granada, la mayoría. Si no los veo, al menos me intereso por su resultado. Va a ser un encuentro igualado, como en la primera vuelta, que se decidirá por pequeños detalles. Los dos entrenadores trabajan bien y tienen ensamblados a sus equipos. En La Rosaleda dio el golpe el Granada y veremos en Los Cármenes».

Desde la distancia, elogia lo que ocurre con la escuadra nazarí. «Es un equipo muy serio. Se nota el esfuerzo del cuerpo técnico, con jugadores que marcan diferencias tanto atrás como delante. Arriba tiene velocidad y son verticales. Está haciendo las cosas como debe, es complicado ganarle y esto, al final, a la afición le gusta, se identifica. Gane, pierda o empate, ese vínculo no desaparece en el campo. Esto es lo más importante. Que cuando tenga un pinchazo, la gente siga apoyando. Le da el plus para que en estos últimos partidos esté en posición de ascender a Primera», analiza.

La obligación de subir por tener un presupuesto alto, como le ocurre al Málaga, pesa toneladas: «La Segunda es muy difícil. Yo mismo lo comprobé en los dos primeros partidos de este curso –que disputó–. Remontamos en los últimos minutos al Lugo fuera y ganamos también en el tramo final al Alcorcón en La Rosaleda. Son duelos igualados y prevalece lo colectivo. El Málaga es uno de los favoritos, pero con esa presión hay que convivir. Hay nerviosismo, pero está ahí, a tres puntos del Granada. Puede conseguir el objetivo», asegura.

Recio pertenece a la misma generación de Portillo y Juanmi, otros dos canteranos que irrumpieron en aquel Málaga de los primeros pasos del jeque. Fue el último en debutar, ya con Manuel Pellegrini a los mandos, a los 19 años. El chileno llegó a un proyecto que arrancó mal. La campaña siguiente dio un salto de nivel hasta meterse en la Liga de Campeones. Recio jugó poco ese ejercicio y el siguiente lo empezó peor. Con 21 años necesitaba regularidad y esa oportunidad se le presentó en Granada.

Aterrizó en el mercado de invierno de la 12-13 en el conjunto rojiblanco, que todavía dirigía Anquela, junto a varios fichajes más. El técnico jienense cayó antes de que cuajaran debido a la mala situación y fue Lucas Alcaraz el que dio minutos. «Había un buen equipo pese a la situación», objeta. Muy recordado fue el gol que consiguió en Anoeta y que dejó encarrilada la permanencia: «Ese empate en el minuto 94 nos acercó hasta la salvación, que ya prácticamente certificamos la semana siguiendo ganando en casa a Osasuna».

Tan contento terminó que le agradó la insistencia rojiblanca por firmarle la campaña siguiente. Fue el curso de aquel 'trivote' que formó junto a Iturra y Fran Rico. El gallego era uno de sus grandes amigos. «Es una pena lo de su rodilla. A mí me encanta. Las lesiones le han mermado en su carrera», apunta.

De canterano a capitán

Aquella experiencia le hizo madurar y así encauzó cuatro temporadas en el Málaga, luciendo el brazalete de capitán. Un periodo tranquilo que se torció el pasado año:«Fue muy duro. Estábamos acostumbrados a una situación cómoda. De repente, te sale una temporada así. Para mí, que llevaba tanto en la casa, fue complicado de aceptar. Desde el verano se planificó mal».

Recio se marchó al Leganés casi al final del mercado veraniego. «Estoy contento. Siempre es complicado salir del sitio donde has hecho tu vida. Al principio fue un poco raro, pero estoy feliz en esta ciudad, tranquilo junto a la familia». Su salida fue extraña, desprendido de la capitanía por Muñiz. «Fue raro porque todo se sucedió a última hora. Siempre dije que no tenía problemas con seguir en el Málaga. En pretemporada estaba convencido de que íbamos a hacer un buen año, luchando por el ascenso. Confiaba en el míster y en el equipo que se había hecho, pero llegaron los últimos días del mercado y el Málaga tenía unas necesidades. El Leganés me hizo una oferta y la terminaron aceptando. Agradezco su apuesta.»

Sobre un resultado para el derbi, intenta ser diplomático: «Un empate a dos y que asciendan los dos equipos. Que se disfrute el partido, pero que luego suban».