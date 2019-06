Perfiles del ascenso: Fede Vico La magia del cordobés hizo florecer al mejor granada El mediapunta se volvió indispensable en el esquema de Diego Martínez FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 21 junio 2019, 14:02

Dicen que al que tiene magia de poco le sirven los trucos y la temporada como rojiblanco de Fede Vico lo demuestra. El cordobés ha sido pieza clave en la columna vertebral de este Granada por su constancia en el día a día y no ha necesitado tirar siempre de fuegos de artificio para demostrar su calidad e importancia en el esquema de Diego Martínez. Llegó cedido del Leganés con la misión de completar un curso que le devolviera, en el plano individual, a primera división vestido de rojiblanco o ya como pepinero de pleno derecho.

No había mejor plaza para reencontrarse con el Fede más decisivo que Granada. Allí compartiría vestuario con amigos como Vadillo o Quini, estaría de nuevo cerca de su ciudad natal y completaría la fotosíntesis futbolística. Vico ha convertido el sol de su regreso al sur en capacidad para hacer florecer un patio llamado Los Cármenes. Las primeras jornadas de Liga, aún con gran parte del equipo físicamente a nivel de pretemporada, levantaron las dudas entorno a la posición de Vico y su titularidad, con Puertas dando un paso hacia adelante y la llegada del rutilante Pozo.

Sin embargo, uno no valora lo que tiene hasta que, por lo menos, lo pierde de vista y la suplencia del 14 despejó del todo las incógnitas acerca de su importancia en el juego nazarí. Su habilidad para moverse con astucia entre las líneas de presión del rival aportaba el aire que sus compañeros necesitaban con el balón en la fase más espesa de la creación. Además, la particular disposición de la mediapunta rojiblanca, en la que tanto él como los extremos podían permutar en busca de la sorpresa y el cambio de perfil del ataque, benefició su total integración en un once del que ya no saldría. Con el paso de los partidos, el estado físico del enganche cordobés fue posibilitando que también exhibiera su golpeo y llegada desde la segunda línea para conseguir cinco tantos. Acabada la primera vuelta, nadie cuestionaba lo vital de Vico en el once de Diego Martínez. Y lo que era más importante:el que menos dudas albergaba de sus méritos fue el propio jugador.

Su confianza fue en ascenso, demostrándolo con ese importantísimo penalti que decidió asumir ante el Albacete cuando el partido pintaba al 0-1 o anotando en los dos duelos frente al Córdoba, donde la carga emocional no evitó que su magia apareciera de nuevo. Porque ha sido magia y no una mera ilusión su temporada. No hay casualidades en una carrera de 42 jornadas, ni fugacidad en una chistera rojiblanca que le ha quedado como un guante. De la segunda vuelta sólo se ha perdido el partido del Lugo al tener que cumplir sanción. Y todos ellos como titular, un dato tremendo que habla a las claras de la excelente progresión del futbolista andaluz. Y es que en Vico se dan la mano lo particular y lo colectivo, pues ambos han crecido 'pasito a pasito' para sacar el mejor fútbol de la chistera. Y eso sí que es para quitarse el sombrero.