Madrid acogió a la afición rojiblanca en un Congreso de Peñas especial tras el ascenso

Madrid ha acogido este pasado fin de semana el Congreso de Peñas de Aficiones Unidas. Se trata de una fiesta del fútbol y de los que nunca debieron dejar de ser el centro de este maravilloso deporte: los aficionados y aficionadas. Una cita en la que recordar el curso recién finalizado y esperanzarse con la nueva temporada que ya espera a la vuelta de la esquina. Daniel Hurtado, presidente de la Asociación G19 de Peñas del Granada, cuenta a IDEAL los detalles de un fin de semana que se ha convertido ya en una cita deliciosa e ineludible para los peñistas de todo el fútbol nacional.

«El viernes nos fuimos a Madrid toda la expedición, compuesta por 48 aficionados del Granada (aunque contando a la Peña del GCF en Madrid, que esperaba en la capital), y volvimos el domingo por la noche. Ha sido en Madrid porque coincidía el vigésimo aniversario de 'Aficiones Unidas'. Lo han organizado seis equipos madrileños: Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, Getafe, Rayo Vallecano y Alcorcón«, explica Daniel.

Unos 1.200 aficionados de todo el país se desplazaron al centro de la península para vivir unos días que ya se marcan en el calendario como cualquier gran partido. «Cada año suele repetir mucha gente, ya nos conocemos y somos casi como una familia», reconoce el presidente rojiblanco, que ha notado un especial interés este año en conseguir el pin del escudo del Granada. Y es que el equipo de Diego Martínez ha conseguido el respeto de todo el panorama balompédico por su campaña. 'Muchos equipos de Segunda usarán una idea parecida a la del 'Pasito a Pasito', tal y como ha trabajado el club, sin vender humo«, comenta. Preguntado por el recibimiento, ya como equipo de Primera, por el resto de aficiones, Hurtado afirma que todas suelen felicitar a los que ascienden. Siempre habrá alguna afición que lo haga con menos entusiasmo, pero Daniel habla de aquellas con las que mejor relación hay como son »Valencia, Málaga o el Sevilla«. Además, la Asociación G19 recogió el premio 'M' que el Diario Marca concede a las tres instituciones que ascienden a Primera.

Esta temporada ha significado, y así lo ven todas las asociaciones, como un paso más en la lucha por demostrar que «en el fútbol el movimiento ultra violento no es necesario». Uno de los platos fuertes de este tipo de Congresos es la charla que todos los presidentes de las distintas asociaciones tienen con Javier Tebas, este año además visitando la sede de LaLiga, para hacerles llegar las demandas del aficionado. «Nuestro enlace con LaLiga es Pipe Gómez, el exciclista, que se está volcando con nosotros», destaca antes de contar qué han solicitado al organismo deportivo este verano.

Los peñistas han sido claros. «Pedimos que los horarios de los partidos se sepan con más antelación para poder organizar mejor los viajes, abaratándose también el coste de los desplazamientos y los alojamientos al cogerlos con tiempo. Preferimos eso, que se sepa con dos meses de antelación aunque luego pueda haber cambio en alguna jornada. Y también hemos pedido que haya un acuerdo en Primera en cuanto al número y el precio de las entradas visitantes. Hemos propuesto que sean unas 500 entradas a más o menos 25 euros. No es normal que te puedan cobrar 50 ó 60 euros en campos como el Camp Nou, con muy mala visibilidad en el sector para los visitantes. Este año, seguramente, no organizaremos viajes a aquellos partidos en los que las entradas nos las pongan muy caras», asevera el presidente, que así mismo cuenta otra de las peticiones a LaLiga. «Que los derbis o partidos que el desplazamiento sea cercano no los pongan un viernes o un lunes para facilitar el viaje de miles. Eso da un plus económico a las ciudades. Si te ponen un Sevilla-Granada un lunes, el desplazamiento es mínimo. Pedimos que las operadoras tengan en cuenta los derbis y los coloquen en mejores horarios». Sin duda, todas las aficiones reman juntas para que acompañar a sus equipos sea algo más que una locura.

Por otro lado, el presidente de LaLiga les confirmó que se jugarán muchos menos partidos en lunes, aunque reconocía también que los horarios dependerían de las televisiones, pues 2.400 millones de euros del presupuesto de la competición proceden de los contratos televisivos. «En ese aspecto, le hemos vendido el alma al diablo. Si queremos tener buenos futbolistas y mejores estadios, hay que tener en cuenta que la afición ya no somos el activo que más dinero genera, sino que son los derechos de la televisión».

También la afición concede en este fin de semana, en el acto central del Congreso, celebrado en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña y presentado por el humorista 'El Aberroncho', el 'Silbato de Oro' y el 'Silbato de Plata' de hace dos temporadas, que fueron a caer a Martínez Munuera y Prieto Iglesias respectivamente. Es un reconocimiento a un colectivo que suele ser maltratado por todos los actores del fútbol, incluidos los aficionados. «Este año hemos cambiado el lema de los Congresos. Antes era 'El fútbol nos une' y ahora es 'El fútbol somos todos', asi que hay que reconocer la labor arbitral».

Otro premio es el que se da a las aficiones que mejor actúan como anfitrión en Primera y Segunda. El Valladolid, que lo ganó el pasado Congreso en Segunda, repitió este año como equipo de La Liga Santander, mientras que en la categoría plateada se lo llevó el Sporting de Gijón. Por el vigésimo aniversario, también se entregó una placa a todas las aficiones que han organizado en su ciudad uno de todos estos encuentros, incluyendo al Granada, que lo hizo en su decimocuarta edición.

Asi mismo, Aficiones Unidas entregó a LaLiga un reconocimiento por la puesta en marcha estas campañas de LaLiga Genuine, una competición en la que el fútbol demuestra el poder de unión que tiene en la sociedad y que quedó demostrado con el partido entre los equipos Genuine de Leganés y Rayo Vallecano. Otros de los galardones de la afición se le dio a los responsables de Meliá Castilla por su trato y predisposición en los viajes y otro a Common Goal, la fundación que impulsa la donación de un porcentaje de los sueldos de jugadores y demás actores del deporte a aquellos que más lo necesitan y que abandera, entre otros, Juan Mata. El cofundador, Jürgen Griesbeck, acudió a Madrid para estar presente y recogerlo. «Normalizan la integración de los niños, a través del fútbol, en la vida normal en sitios donde se vive, por ejemplo, la guerra», recuerda Daniel.

Más allá del congreso, la oferta de este año se ha sustentado en las posibilidades turísticas de Madrid. «Hay quienes dieron un tour por el Madrid de Los Austrias, otros fueron al Palacio Real, se podía visitar la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, también la Sede de LaLiga. Otros quisieron hacer el tour del Santiago Bernabéu y los más listos, con el calor que hacía, se quedaron en la piscina del Meliá Castilla», bromea el presidente. El punto final lo puso, además del mencionado encuentro entre Leganés y Rayo de la Liga Genuine, un partido entre dos equipos femeninos del fútbol formativo madrileño y un campeonato de futbolín entre aficiones. Entre medias, la degustación de un bocadillo colosal, preparado de tal tamaño que diera de comer a 1.200 comensales. Casi nada. Fue una buena comida para poner rumbo de nuevo a Granada, contando ya los días para que arranque una nueva temporada. Culminará, en un año, con el Congreso de Peñas que tiene ya destino. Las Palmas de Gran Canaria.