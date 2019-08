Granada CF Machís: «Hay que felicitar a la plantilla por el esfuerzo» EFE El atacante de Tucupita entró en la segunda parte y apunta que Diego le pidió «que encarara y que ayudara a defender al equipo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 18 agosto 2019, 00:50

A la conclusión del encuentro en Villarreal, Darwin Machís quiso «felicitar a los compañeros por su gran trabajo. No es fácil empatarle a un equipo de estas carasterísticas. Nosotros queríamos demostrar lo trabajo durante esta pretemporada».

El delantero nacido en Tucupita empezó el choque siendo suplente y «cuando entré al partido el míster me pidió que encarara, que ayudara a defender al equipo y tuve un par de ocasiones. Tuve esa ocasión que fue dudosa, yo la rocé y él (Peña) también pero lo más importante es que fue gol. Y yo sobre todo quisiera felicitar a los compañeros por el esfuerzo que hemos hecho por puntuar en Villarreal».

Cuando fue cuestionado sobre el hecho de volver a vestir la camiseta del Granada en competición oficial, Machís respondió que «ya lo he dicho en otras ocasiones. Tenía propuestas muy interesantes además de la del Granada, pero yo dije que este proyecto me convenció. Estaba muy ilusionado por volver, ellos (los dirigentes del Granada) me mostraron su interés y aquí estoy. Muy feliz y más después de haber conseguido el primer punto del año para este equipo».