Rayo Majadahonda Luso se estrena en una convocatoria, se cae el granadino Echu Rayo Majadahonda El joven almuñequero no cumplirá su sueño de debutar en Los Cármenes y tendrá que esperar FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 15 septiembre 2018, 12:36

El Rayo Majadahonda ha hecho pública la lista de jugadores que viajarán a Granada para disputar el partido correspondiente a la quinta jornada. Una relación que premia el buen trabajo de Luso, pues debuta en una lista liguera, y en la que se deja notar una ausencia. La del granadino Echu.

El joven jugador nacido en Almuñécar, con el que habló IDEAL esta semana, no podrá debutar como profesional en su ciudad. No se han dado los motivos. Jesús Rodríguez 'Echu' jugó la primera parte del partido de Copa ante Las Palmas y fue sustituido en el descanso, aunque no se ha comunicado desde el club si ese cambio y quizá su ausencia en la convocatoria se deben a una lesión. Sí estará Francisco Varela, el otro granadino (de Atarfe) de la plantilla majariega.

Otros jugadores que se quedarán en Madrid este fin de semana son Isaac Carcelén, Carlitos, Bustos y Verza. El resto de la lista no guarda muchas más novedades con aquello que ha venido confeccionando Antonio Iriondo para afrontar los cuatro primeros partidos de Liga.

Esta es la convocatoria:

- Porteros: Basilio y Ander Cantero.

- Defensas: Morillas, Jorge, Galán, Rafa López, Verdés y Francisco Varela.

- Medios: Valentín, Fede Varela, Enzo Zidane, Iza y Luso.

- Delanteros: Jeisson, Schiappacasse, Toni Martínez, Aitor García y Ruibal.