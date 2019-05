Albacete - Granada El lunes no pudo con el granadinismo Aficionados de ambos equipos posan en las horas previas al choque, en las que cantaron juntos y se hermanaron. / Fran Rodríguez Más de 700 aficionados rojiblancos acompañaron a su equipo en Albacete a pesar de ser un día laboral | Aparcaron los imposibles para conquistar tierras manchegas y disfrutar 'in situ' de un gol de Ramos que hizo que todos los kilómetros se olvidaran FRAN RODRÍGUEZ Martes, 21 mayo 2019, 02:15

Hubo marea rojiblanca. Poco importó que fuese lunes, si bien queda pensar lo que pudo haber sido y no fue por culpa de la caja lista. Más de 700 rojiblancos aparcaron sus quehaceres, derribando la barrera de lo imposible en algunos de los casos. Niños, mujeres y hombres se enfundaron su camiseta rojiblanca, otros la negra talismán, y pusieron rumbo a un Carlos Belmonte donde se iba a disputar la madre de todas las batalla. Al menos hasta el próximo domingo.

Señalado estaba en el calendario y, como decían algunos de los peñistas más veteranos, «el equipo de Diego se lo merece. Nunca había visto así de comprometido al equipo». De hecho, a algunos lo que les llevó a viajar era poco menos que una deuda con esa plantilla. «Es un partido difícil, se puede ganar igual que se puede perder. Pero por lo menos sabemos que no se van a rendir y defienden el escudo», comentaban entre cántico y cántico. Eso fue a las dos de la tarde, cuando los aledaños del Estadio Los Cármenes fueron invadidos por bufandas y banderas, como si fuese otro domingo cualquiera.

Los cuatro autobuses fletados por la Asociación de Peñas G19 se iban llenando con los más rezagados que, por motivos laborales, habían apurado su turno matinal. «Yo he cambiado tres turnos y he entrado a trabajar a las seis para poder ir», comentaba uno de tantos filipinos. Otro prefería olvidar que se trataba de un lunes, pues «siendo autónomo, este día me va a costar el dinero y organizar muy bien el resto de la semana. Merecerá la pena». A las 14.45 horas estaban zarpando los buques de la ilusión y también los nervios. Se empezaron a disipar con las rifas que la Asociación de Peñas organizó en los autobuses, con ropa oficial del equipo en juego. Un momento distendido donde no faltaron las bromas y las acusaciones de tongo. También se reembolsó a todos los aficionados diez euros, un guiño del club y el propio G19 al esfuerzo de su afición. Otro de los expedicionarios comentaba a IDEAL que perdía la clase de la tarde y que le sería difícil pillar los apuntes.

La afición del Granada no entiende de imposibles, aunque se topó con uno. La mayor parte de los aficionados que viajaban en los autobuses no llegaron al hotel donde se concentraban los pupilos de Diego Martínez y donde se tenía pensado arropar al equipo antes de partir hacia el Belmonte. No obstante, parte de los 400 aficionados que habían viajado por lo particular sí estuvieron, bufanda en mano, para dar un empujón anímico al plantel.

Ya reunidos todos, la tarde vivió sus mejores momentos en la arteria principal que desemboca en el Carlos Belmonte. Allí se encontraron las dos aficiones. La invasión rojiblanca no fue bien recibida al principio, pero el pique no pasó de lo estrictamente deportivo. Apenas hubo un mal gesto cuando un aficionado rojiblanco encendió una bengala en una zona muy concurrida por niños, justo en un acceso al graderío. Hinchas manchegos y granadinos le reprocharon el gesto por igual.

Lo mejor fue el hermanamiento a pocos minutos de comenzar el partido. Los rojiblancos exhibieron todos sus cánticos ante el respetuosa respuesta de los locales, que esgrimían sus canciones alimentando la belleza de un choque trascendental. Al final, cerveza en mano, los dos bandos posaron juntos y se emplazaron el año que viene, pero ya como equipos de Primera. Uno habrá de hacerlo por la fase extra. «El año que viene nos vemos otra vez», cantaban mientras algunos intercambiaban su bufanda. El partido no fue lo de menos. Diez horas en un autobús no se hacen sin la ilusión de ver ganar a tu equipo. Pero dentro de años, cuando se recuerde la Batalla del Belmonte, se guardará un especial capítulo a una afición que no entendió de imposibles. Una familia que desvirtuó la palabra lunes por su equipo. Qué bonito fue.