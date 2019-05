La Previa Por fin es lunes La plantilla del Granada posa con la afición, que romperá en masa la rutina del lunes. / | CLARA CEREZO Granada y Albacete se enfrentan en un duelo que podría dejar a los rojiblancos a las puertas de Primera FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 03:11

Al fin es lunes. Extraño alivio tras un fin de semana que no ha sido sinónimo de fútbol para el granadinista, algo a lo que se ha ido acostumbrando el aficionado a un deporte rey en el que la corona las portan las televisiones. Sin embargo, toda espera acaba, y la de los guerreros de Diego Martínez lo hace hoy. Diez días después de su último encuentro, el Granada convierte un lunes cualquiera en un día grande, coloreando de rojo y blanco el gris habitual del primer día laboral.

Albacete ha sido ese esquivo horizonte al que el 'pasito a pasito' parecía conducir irremediablemente. En ello parecieron ponerse de acuerdo granadinos y manchegos, que no han podido aprovechar siempre los tropiezos del otro para llegar con mucho más aire a la batalla del Belmonte, crucial pero no decisiva. Bien lo sabe un Mallorca que, tras imponerse ayer al Almería, se coloca a un sólo punto del Albacete y a cuatro del Granada. Se celebrará en las Islas Baleares cualquier resultado que prive a los andaluces del mayor botín, más sabiendo que queda un duelo directo en territorio bermellón.

Y es que la importancia del partido es indubitable. El Granada depende de sí mismo para ascender del brazo pamplonica. Arrancar los tres puntos de la casa del 'Queso Mecánico' dejaría la primera división a sólo un paso, que ya no pasito. Para hacerlo, el único camino que encuentran los nazaríes es mantenerse fieles al salmo de Diego, «ser lo más parecidos a lo que venimos siendo», tal y como dijo en sala de prensa el gallego, que quiere saberse en meta cuando ya haya traspasado la línea.

Para ello, no habría un escenario más idílico que el de aventajar al cuadro albaceteño en seis puntos, siete virtuales por ganar el gol 'average'. Por eso, aunque no es correcto hablar de final, resulta inevitable dotar de epicidad a un encuentro que comenzó mucho antes de que ruede el esférico por el tapete manchego. El primer silbatazo lo dieron las aficiones. Con pecho hinchado la local, pintando alba los entrenamientos de los de Ramis, avisando a los invasores rojiblancos de que en su mano también se encuentra su sino si consiguen doblegar al escuadrón de Diego Martínez. Emocionada la rojiblanca. Más de 600 personas van a hacer trizas los imposibles para reunirse esta noche con su equipo en el campo de batalla.

Ayer se topaban con esta real fantasía los jugadores del Granada, despedidos por todo lo alto cuando se montaban en un bus al que casi faltan plazas. Toda la plantilla está convocada, si no para la lucha, para las horas previas, demostrando que puede no ser más que un partido, pero sí son más que tres puntos los que están en juego. A pesar de viajar con la maleta llena de opciones, pocas dudas parece haber en cuanto a la pizarra del gallego, que repetirá once con la presencia de Rodri en punta y calibrada la brújula, Montoro, que resistió el golpe que se llevó durante la semana. No contará con los lesionados Fran Rico y Nico Aguirre.

Delante estará el Albacete, construido desde la modestia pero soñado a lo grande. El pasado verano dejó claro que el objetivo no era ascender, pero sí pelearlo. Ramis espera defender su condición de invicto en casa ante un equipo que no ha mostrado fisuras lejos de la Alhambra.

Tendrá que rearmar su ejército tras la sensible ausencia de Eugeni, fundamental por su calidad y su aporte goleador desde la segunda línea. Las dudas del técnico manchego se centran en el dibujo, sobre todo en mantener o no la doble punta con Manaj y Zozulia o tratar de ganar la zona media con la entrada de Álvaro Peña en el lugar del enganche. La vuelta tras sanción de Susaeta hace indicar que podría mantener al albanés, con la temida condición de exrojiblanco que eso conlleva. La otra modificación obligada tiene lugar en el flanco izquierdo de la zaga. donde Borja Herrera suplirá al sancionado Fran García.

Batallando por mantener en las manos su destino, los rojiblancos avistan los molinos. No es una final, sólo un partido más que puede ser un gran pasito menos. Lo de menos es el día si juegan los de Diego Martínez. Pero disfruten, ya es lunes.

