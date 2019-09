Declaraciones Luis Suárez: «Ante esta clase de rivales tenemos que ser más contundentes» R. L. P. El delantero uruguayo se muestra muy crítico con su equipo RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 21 septiembre 2019, 23:41

Luis Suárez, delantero del Barcelona, comentó lo ocurrido en el partido para los micrófonos de Movistar LaLiga. «Derrota que preocupa, de las que duele, en la que hay que mirar muchas cosas. Hay que ser autocrítico para jugar mejor», empezó.

«Creo que después de arrancar perdiendo en los primeros minutos, se nos hizo más difícil. Tuvimos mucha posesión pero no fuimos contundentes a la hora de crear situaciones. Hay que analizarlo. No hay que mezclar esto con el año pasado, sino ver estos partidos que estamos jugando de visitante por la falta de ocasiones. Estamos en el Barcelona y tenemos la obligación de ganar y no salir así a los partidos».

Comentó que «ganar este tipo de partidos te dan la Liga. Ante esta clase de rivales tenemos que ser más contundentes».