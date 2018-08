Rival El Lugo viaja a Granada con las ausencias de Azeez y Vieira CD Lugo Javi López no podrá contar con uno de sus centrales por problemas con el control salarial FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 25 agosto 2018, 13:58

El técnico del Lugo, Javi López, ha dado a conocer la lista de jugadores que formarán parte de la expedición que viajará a Granada. El próximo rival de los de Diego Martínez llegará a Granada con 19 futbolistas, entre los que no se encuentran ni Ramón Azeez, ni Miquel Vieira. Al mediocentro se le está buscando salida, sin que se haya concretado aún el destino. Más preocupa la ausencia del central Vieira, al que no se habría podido convocar ante el Málaga por problemas con el control financiero, aunque el club no ha confirmado este extremo. La situación no se habría solucionado esta semana y el jugador volverá a ser baja para el partido ante el Granada.

Así las cosas, el Lugo viajará con:

Porteros: Juan Carlos y Varo.

Defensas: Leuko, Kravets, Josete, Bernardo, Borja San Emeterio y José Carlos.

Centrocampistas: Pita, Seoane, Campillo, Aburjania y Sergio Gil.

Delanteros: Cristian Herrera, Jona Mejías, Escriche, Lazo, Juan Muñiz e Iriome.