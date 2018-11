Granada CF López Garai: «Nos toca quitarle la confianza a un equipo que la tiene por las nubes» CD NUMANCIA El técnico de los numantinos apostó por la continuidad en el esquema rojiblanco y confesó que la asignatura pendiente de los suyos son los viajes fuera de Soria FRAN RODRÍGUEZ Granada Viernes, 9 noviembre 2018, 20:01

López Garai ha comparecido en la habitual rueda de prensa que se presta a analizar el partido que, en esta ocasión, les obliga a viajar a Granada para enfrentarse al líder de la categoría de plata. Estas han sido sus palabras:

Once inicial en Los Cármenes

«No lo tengo decidido. Mañana queda un último entrenamiento y no sé si repetiré once porque todos han entrenado muy bien. Mañana me toca tomar decisiones».

El Numancia no gana fuera y el Granada no pierde en casa

«Pues no vamos mejor -bromea-. Ganar fuera de casa es complicado para todos, no solo para el Numancia. Además hemos tenido salidas complicadas: El Sadar, El Molinón, Málaga y ahora vamos a Granada. Son equipos muy potentes y es verdad que tampoco hemos estado bien. Ahora nos toca visitar al líder que va en muy buena dinámica. Nuestro objetivo es volver a competir como el otro día en casa. Si lo hacemos bien podemos competir y ganar al que sea, sabiendo la dificultad que va a entrañar el Granada».

El Granada

«Es el equipo en mejor forma y por eso está líder. Arriba tienen mucha calidad con muy buenos jugadores en la línea de tres mediapuntas y su delantero. Hacen muchos goles y tienen la confianza por las nubes. Nos toca quitársela».

¿Cómo ganar a Granada?

«Tenemos que hacer muy buen partido. Tener muy pocas pérdidas de balón porque son muy rápidos y buenos en transición. Y luego sin balón nos van a exigir defender muy bien. El reto no es sólo ganar el partido, también mantener la puerta a cero fuera de casa. Es nuestra asignatura pendiente y qué mejor partido para conseguirlo».

Mejoría del Numancia

«Somos un equipo joven que entrena muy bien y se recupera pronto de los golpes. El otro día lo demostramos ante el Tenerife en casa».

Baja de Montoro en el Granada

«Viene jugando con él y San Emeterio los últimos ocho o diez partidos. Se especula que puede cambiar de dibujo, pero no creo porque le está yendo bien así y no lo veo pendiente de nosotros, sino de lo suyo. Creo que cambiará hombre por hombre, con el argentino Aguirre o Alberto Martín».

¿Merece la pena estudiar tanto a los rivales?

«A nosotros sí. A los demás, no sé. Nosotros tenemos a nuestro 'scout' que analiza al rival, nos dice por dónde pueden enfocar los partidos y desde ahí lo trabajamos».

¿Cómo jugar en Los Cármenes como en casa?

«Todos los equipos bajamos el rendimiento fuera. No quiero que mi equipo tenga esas dos caras y ojalá compita fuera como lo hace en Los Pajaritos, así podríamos ganar a cualquiera. La clave es que en los últimos partidos fuera hemos empezado perdiendo muy pronto».

Situación en las bandas de su equipo

«Marc Mateu es un jugador muy importante en la categoría y lo pongo de lateral porque tiene características para, si él quiere, ser lateral en Primera. Nacho por su parte está en un estado de forma increíble. Nos puede aportar mucho en ataque jugando algo más por delante».

Vuelta de Escassi a la zaga

«Es un jugador que, lo pongas donde lo pongas, siempre te aporta. Por otro lado hemos encontrado esa estabilidad en el centro con Pape y Carlos. Lo importante es tener soluciones».