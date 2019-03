CD Numancia López Garai: «Tenemos que controlar su velocidad arriba» El técnico quiso enterrar la polémica tángana con la que acabó el encuentro de la primera vuelta FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 29 marzo 2019, 17:39

Aritz López Garai, el entrenador del Numancia, habló hoy ante los micros para analizar un encuentro ante el Granada que llega en una situación preocupante, aunque espera que se cierre un clima de tensión con una victoria el sábado ante los rojiblancos. «De nosotros depende que la derrota de Majadahonda no nos haga más daño, con un buen resultado y un buen partido el sábado», declaró.

No será sencillo pues delante tendrá a un equipo sólido y compacto. «Ellos no tienen prisa este año por ascender y están gestionando muy bien los momentos. Tenemos que controlar la velocidad de su frente de ataque, con Pozo, Rodri, Adrián Ramos, Vadillo, Vico,...», contó acerca del Granada. «Además encajan muy pocos goles. Tienen jugadores de mucho nivel y hay que hacerlo muy bien para sacar algo positivo», remató.

No ayudará, en opinión del técnico, la tensión reinante pues «los jugadores necesitan el apoyo de su gente», aunque no dudó en reconocer que el pasado encuentro no estuvieron «a la altura». «Espero que los silbidos se redirigan al banquillo o, si no, que los jugadores sepan gestionarlos», terminó diciendo López Garai.