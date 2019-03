Sala de prensa López Garai: «Hemos ganado con justicia a un equipo que lucha por ascender» Esta fue la reflexión tras la cita del técnico del Numancia RAFAEL LAMELAS Enviado especial. SORIA Sábado, 30 marzo 2019, 20:41

El entrenador del Numancia, Aritz López Garai, se pronunció así después del encuentro que enfrentó a su conjunto con el Granada en la habitual rueda de prensa.

ANÁLISIS: «Estoy contento por los jugadores. No era un partido fácil. El recibimiento que se me ha hecho provocó que fuera complicado jugar. Parecía que la afición estaba esperando a que falláramos. Tengo que estar orgulloso de mis futbolistas con el ambiente en contra. Hemos ganado con justicia a un equipo que lucha por ascender, en un partido muy nivelado. El rival nos ha quitado el balón más de lo que estamos acostumbrados aquí. Hemos sabido competir en el partido».

PITOS: «Es algo personal. Como juegues, se enfadan. Espero y deseo que no. Tienes que sentirte feliz en el día a día. Estoy encantado por la victoria, pero en lo personal me deja tocado porque no me gusta lo que veo».

GOLES EN SEGUNDA PARTE PRONTO: «El gol de Pichu (Atienza) se ha abierto el tarro de las esencias y tuvimos 20 minutos excelentes; enfrente estaba un equipo que es bueno y nos hizo una gran acción. Tenemos un defecto, y es que no sabemos defendernos. Seguimos atacando todo el rato. No quería que nos colgaramos del larguero».

GANAR A UN GRANDE: «Los resultados van y vienen. Yo lo que quiero es que los jugadores se sientan a gusto. Es para estar feliz con estos futbolistas».