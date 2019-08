Rival Lopetegui: «El Granada es un equipo con recursos y un grupo consolidado» «Ha empezado muy bien la temporada con cuatro goles en Villarreal y haciendo buen partido. La exigencia es muy alta», apunta el entrenador del Sevilla sobre el equipo rojiblanco R. I. GRANADA Jueves, 22 agosto 2019, 12:48

Julen Lopetegui comenzó la rueda de prensa oficial previa al choque ante el Granada, explicando qué debe hacer su equipo para lograr el seis de seis: «Para conseguir las victorias hay que hacer muchas cosas bien e intentaremos competir ante un equipo bien preparado, con buenos jugadores y que sabe cómo quiere atacar y defender. Tendremos que dar la mejor versión si queremos volver a ganar. Ellos son un equipo con recursos, buenos jugadores y un grupo consolidado, con buen entrenador y han empezado muy bien la temporada con cuatro goles en Villarreal y haciendo buen partido. La exigencia es muy alta«.

Entrando en nombres propios, se le preguntó por el papel de uno de los goleadores en Cornellá: «Nunca dijimos que no queríamos a Nolito, al contrario. Ha aprovechado su momento y nosotros no regalamos ni quitamos nada. Intentamos ser justos con los méritos de cada uno y si ha jugado es porque se lo ha merecido y nos ha dado esa confianza, que es recíproca«. También por uno de los que regresa: »Banega está en disposición de ser elegido como el resto y mañana veremos el mejor once para afrontar al Granada. Todos nos pueden ayudar y tendrán que estar expuestos a la máxima exigencia«.

La ausencia de Dabbur en la primera lista fue uno de los platos fuertes de la comparecencia: «Cuando haces una lista, siempre alguien se va a quedar fuera. Intentamos elegir a los que nos va a ayudar más, pero hay muchos momentos y contamos con él. Estamos encantados con el trabajo y la profesionalidad de Dabbur. A partir de ahí, intentaremos encontrar los momentos adecuados para él y para todos. Estáis poniendo el foco en el mercado y yo lo pongo en el equipo. Todo puede pasar en el mercado con cualquier jugador de cualquier equipo, estamos todos expuestos. Es el segundo partido de LaLiga, queda todo y no hay situaciones definitivas un 22 de agosto. Los jugadores pueden encajar en cualquier sistema y los buenos más. Hemos jugado con distintos dibujos y es jugador nuestro. Hay que elegir, todos están disponibles y ojalá lo sigan estando».

Sobre las buenas sensaciones y los elogios tras el estreno, el técnico quiso ser cauto: «No hay motivos para azúcar y para leches. Queda una maratón de 37 partidos y hemos recorrido el kilómetro 1. Hay que enfocar las energías en el trabajo diario. El Granada es complejo y en el fútbol no existe otro parámetro que el corto plazo«. Además, dio su opinión sobre el rasero de las expulsiones del que tanto se ha hablado estos días: »Esto es fútbol y hay muchas situaciones del juego. Esos pisotones son fruto del juego. Las reglas no pueden ir contra el espíritu del juego y hay que tener cuidado porque la línea es muy fina. Hay que tener en cuenta la intencionalidad porque el fútbol es una disputa del balón con los pies. Hay que intentar no pasar la línea roja porque la disputa tiene que existir y saber que las entradas al talón o al gemelo son tarjeta roja«.

Sobre las palabras de Roque Mesa en los medios, fue claro: «Yo le dije a la cara lo que deportivamente pensábamos y me consta que el club también». Además, dejó claro que cuenta con Sergio Rico: «Todos los que están aquí son elegibles y deseados y confiamos en ellos, por eso están aquí. Lo que pueda pasar en el mercado es una pregunta más para Monchi que para mí, pero eso no quita que confiemos en Vaclík, Sergio y Javi. La decisión es puntual, pero eso no quita que el compañero que queda fuera no pueda tener sus opciones».