Granada CF Lombán: «El Granada tiene que aspirar a ascender a Primera» GERMÁN POZO/SUR El defensa blanquiazul cree que la clave del Málaga-Granada del próximo sábado será «la intensidad» que ambos equipos expongan sobre el césped de La Rosaleda ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 29 noviembre 2018, 02:00

Después de pasar un año más en Primera defendiendo los intereses de la SD Eibar, el ex rojiblanco David Lombán (Avilés, 1987) ha regresado a la categoría de plata para enrolarse en el ambicioso proyecto del Málaga, que con Muñiz al frente quiere vencer al Granada este próximo sábado y volver a militar en la máxima categoría nacional en el menor tiempo posible.

–¿Cómo están siendo sus primeros meses en el Málaga?

–La adaptación está siendo muy buena. Primero porque ya conocía a gente dentro del vestuario y el grupo que existe solo me ha dado facilidades a la hora de adaptarme. Estos primeros meses en el club han sido muy fáciles y me siento completamente adaptado.

–¿Cree que el Málaga está en el buen camino para ascender de categoría a pesar de alguna de sus últimas actuaciones?

–En el buen camino estamos porque estamos en el pelotón de cuatro equipos que están arriba. Estamos a un punto del segundo y la clasificación en lo que va de temporada es buena. Vamos a intentar mantener esto hasta marzo y abril, que es el final de temporada y si en esos meses estamos en una buena posición podremos aspirar a lo máximo.

–¿Qué análisis se puede hacer del diferente rendimiento del Málaga en casa y fuera, con pleno de puntos en La Rosaleda (21/21) y sólo dos de los últimos dieciocho en sus partidos como visitante?

–Es la categoría. A veces desde el club miramos los deméritos nuestros, pero también hay que mirar los méritos que tienen los rivales. En esta categoría lógicamente ganar fuera de casa no es fácil porque los demás equipos saben que gran parte de sus aspiraciones pasan por ganar en su campo así que lograr puntos fuera es difícil siempre.

–En lo personal, por ahora no está disfrutando de mucha continuidad en las alineaciones del Málaga ya que solo ha jugado dos partidos. ¿Qué cree que le está faltando para convencer al entrenador?

–A nivel personal yo llegué en septiembre, una vez finalizado el mercado. Venía en unas condiciones fisicas que no me encontraba mal, aunque siempre se requiere un periodo de adaptación. A día de hoy me encuentro bien pero el que decide es el entrenador. Somos 24-25 en la plantilla y es el entrenador el que dispone de nosotros y el que toma las decisiones.

–Ya ha transcurrido un año largo desde que dejó el Granada en el verano de 2017, ¿qué recuerdos guarda de su etapa como jugador rojiblanco?

–Un poco contradictorios porque todo lo que rodeaba al club, al entorno y a los compañeros era muy bueno pero a nivel de resultados aquello no salió como a todos nos gustaría. Sigo conservando grandes amigos dentro del club y grandes recuerdos de aquella ciudad.

–La temporada 2016/17 fue muy dura para el granadinismo por los malos resultados conseguidos en ese año del descenso a Segunda. Desde dentro del vestuario, ¿en qué momento se dan cuenta los jugadores del Granada de que ya no hay nada que hacer para salvar la categoría?

–Fue un año duro para todos, no solamente para la afición, que lógicamente también porque es la que más lo vive. Yo también tuve momentos buenos y malos dentro del club. Desde un principio, para mi forma de entender, se tomaron unas decisiones que no fueron positivas para el club porque había jugadores muy importantes que habían rendido en Primera a buen nivel y se les dio la carta de libertad. Ya no quiero hablar de eso, es el pasado. De todo se aprende, todo se corrige y es una lástima que un club como el Granada esté pagando aquel año que tanto perjudicó a todo el mundo. Por suerte ahora mismo se está viviendo una estabilidad que todo el mundo buscaba y espero que esté contento todo aficionado del equipo.

–¿Está siguiendo al Granada CF esta temporada?

–Lógicamente cuando eres futblista sigues a todos los equipos donde has jugado y al Granada claro que lo sigo porque tengo grandes amigos y, a pesar de aquellos resultados, le tengo un gran cariño y siempre quiero que esté lo mejor posible.

–¿Le parece lógico que el Granada esté peleando en la zona alta con equipos más poderosos a nivel presupuestario cuando el objetivo planteado por el club es llegar a los 50 puntos?

–En Segunda todos peleamos por el ascenso y todos intentamos evitar el descenso. Aquí no hay favoritos ni presupuestos ni nada. Una de las cosas a destacar de esta categoría es la igualdad y eso no me extraña. Por lo que sé y por lo que me ha llegado se están tomando buenas decisiones y eso al final se ve reflejado en el campo.

–Se da la circunstancia que en el curso que menos expectativas se han generado es en el que mejor están saliendo las cosas. ¿A usted le extraña este hecho?

–No. Yo viví la epoca de Primera y el objetivo era mantenernos. La afición es un patrimonio importante que tiene ese club y siempre van a exigir lo máximo. No sé lo que habrán trasladado desde el club a la afición, pero creo que por jugadores y por su historia reciente el Granada tiene que aspirar a ascender.

–En cuanto al derbi de este sábado, ¿dónde cree que puede estar la clave para que el partido se decante hacia un lado o hacia otro?

–Nosotros creo que en La Rosaleda nos estamos encontrando bien. Los resultados nos están acompañando y eso nos hace tener confianza. La gente nos apoya mucho en los partidos de casa y eso es muy importante. Como hay tanta igualdad la diferencia la marca la intensidad asi que nosotros esperamos estar a nuestro nivel para conseguir la victoria.

-Dos de los equipos en los que más protagonismo tuvo (Elche y Granada) se están quejando mucho de las actuaciones arbitrales que están recibiendo esta temporada. ¿Cree que llevan razón?

No sé las actuaciones arbitrales que han tenido ellos, yo me centro en las que ha vivido el Málaga y de sus quejas no tengo ni idea. Al final en una temporada tan larga todos somos beneficiados y perjudicados así que los árbitros unas veces te dan y otras te quitan.

–Por último, ¿le gustaría aprovechar esta entrevista para mandarle algún mensaje a la afición del Granada?

–Decirles que gracias por el trato que recibí alli los dos años que estuve, que por lo que se ve desde fuera se le está dando una estabilidad al club de la que carecía el ultimo año que yo estuve allí. Me alegro de que estén disfrutando al ver al equipo en la parte alta de la clasificación y espero que lo sigan haciendo.