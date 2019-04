Diego Martínez «Llegamos a un momento donde todos tenemos que luchar, competir y disfrutar» Diego Martínez da instrucciones a los suyos en un entrenamiento. / GCF |P. Villoslada El técnico defendió el trabajo de su equipo a la hora de anotar, más allá de quién sea el goleador FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 26 abril 2019, 14:30

Diego Martínez compareció en sala de prensa para acometer el análisis del encuentro de esta semana. Un partido que definió como el más difícil del año. Defendió nuevamente el trabajo de sus arietes, por más que se les achaque la falta de gol.

- NÁSTIC: «No sé el Nástic que nos vamos a encontrar, sí sé que va a ser uno de los partidos más difíciles del año. Tenemos que estar todos listos para competir como ante el Málaga: los jugadores, los técnicos, la afición,... Necesitamos el máximo, porque el Nástic ha ganado a Osasuna, a Albacete, ha empatado en Coruña, en Cádiz. Cualquier equipo puede ganar o perder con cualquier otro. El grupo está preparado».

- PUERTAS Y VÍCTOR DÍAZ: «Seguimos con la duda. Nos queda un entrenamiento mañana y lo sabremos. Pero es cierto que Puertas y Víctor Díaz son duda».

- JUGAR SIN MONTORO: «Es un reto más que tenemos como equipo y este año hemos superado muchos. Vamos a intentar darle la vuelta en ese sentido. Montoro es un jugador especial e importante. Pero si tenemos 64 puntos es porque somos y funcionamos como equipo, tenemos muy claro el camino a seguir: competir al máximo cada balón. Los partidos se pueden ganar en el minuto 3 o en 88. Hay que tener paciencia y mostrar nuestra identidad. A partir de ahí, el que salga sé que lo va a hacer bien. El equipo es lo más importante».

- ¿VE INCONSCIENCIA EN EL ENTORNO?: «Puede que haya poca memoria, falta humildad, pero no en el grupo. Uno ve la tabla y ve equipos fortísimos, con presupuesto, equipos que llenan el campo. Equipos importantes luchando por no descender. Tenemos que ser conscientes de lo complicada que es la categoría, que dependes de pequeños detalles y aciertos. Tenemos 64 puntos, somos el mejor equipo fuera de casa, el segundo que más partidos gana, respetado por su rendimiento constante. Llegamos a un momento apasionante de la temporada donde todos tenemos que luchar, competir y disfrutar. La afición es feliz porque el equipo gana muchas veces y está orgullosa de cómo compite. Para mí eso es lo más importante. Tenemos 40 días por delante para luchar, competir y seguir alimentando este camino de ganar el siguiente partido. Mi mensaje es que esto cuesta mucho, no nos olvidemos de dónde venimos».

ANSIEDAD EN LOS DELANTEROS: «Todos queremos que marquen goles. Ellos se esfuerzan mucho todos los días. Estoy encantado con el partido del otro día. Uno salió de incio, hizo un trabajo de desgaste, provocó un penalti. El otro salió del banquillo y metió el penalti. Sé que a ellos les gustaría marcar pero lo importante es marcar. Da igual quién. Los 42 goles son del equipo. Si no encuentran el acierto los de arriba, que lo hagan los de atrás. Como Quini ante Las Palmas, como Germán,... Me viene a la cabeza el gol de Palop con el Sevilla, con la cabeza en el córner. Un gol lo celebramos todos, marque quien lo marque».

VICO COMO MEDIOCENTRO: «Sí, podría hacer esa función».

