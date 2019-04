Granada CF Líderes en aprovechamiento de recursos Ramón Azeez tiene muchas papeletas para ser el sustituto de Ángel Montoro este domingo. / /LOF El Granada es el equipo de Segunda que menos jugadores ha utilizado en su once titular: veintiuno ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 26 abril 2019, 23:59

Incorporar a pocos jugadores una vez que el mercado de fichajes baja la persiana a las 23:59 horas del día 31 de agosto suele ser síntoma de buena salud. Lo sabe bien el Granada, que pese a empezar el curso con una plantilla corta, ha sabido transformarse en un equipo camaleónico que en Navidad no tuvo necesidad de tirar la casa por la ventana, sino que solo acudió al bazar invernal para reforzarse en algunas de las posiciones en las que más debilidades se habían vislumbrado durante los primeros meses de la competición. No obstante, el once tipo de Diego Martínez apenas ha variado con el paso de las jornadas y casi todos los cambios que ha realizado el estratega en sus alineaciones han sido forzados a excepción de varios en la mediapunta, que sí que han obedecido en más de una ocasión a la decisión de un cuerpo técnico que a medida que avanza el curso está viendo como el grupo progresa adecuadamente.

Es por ello que los nombres de los futbolistas que suelen salir de inicio en los partidos del Granada tienden a repetirse y según una estadística de la cuenta de Twitter 'Vintage Stats', corroborada por este periódico, el conjunto granadino es el equipo de Segunda división que menos jugadores distintos ha utilizado como titulares en sus partidos a lo largo de las 35 jornadas de Liga que se llevan disputadas. Diego Martínez le ha dado la oportunidad de ser titulares a 21 futbolistas distintos, siendo nueve de los once titulares que representaron los intereses rojiblancos en la primera jornada de Liga en Elche unos fijos en las alineaciones del técnico durante todo el campeonato: el portero Rui Silva; los defensas Víctor Díaz, Quini y Germán; los mediocampistas Montoro, Vadillo, Puertas y Fede Vico; y el delantero colombiano Adrián Ramos. Los otros dos jugadores que completaron aquella formación que empató a cero en el estadio Martínez Valero fueron Álex Martínez (ausente de los terrenos de juego desde diciembre por una lesión de larga duración) y Nico Aguirre, que perdió la titularidad en la cuarta jornada en beneficio de Fede San Emeterio. Desde esa primera jornada hasta hoy han sido titulares en el Granada otra decena de futbolistas más: los defensas Martínez (fijo en el once pero ausente en aquel duelo por lesión), Bernardo y Adri Castellano; los mediocampistas Fede San Emeterio (el otro fijo ausente en Elche porque aún no había sido fichado), Alberto Martín, Azeez, José González, Dani Ojeda y Pozo; y el delantero Rodri Ríos.

Si el Granada es líder destacado en este aspecto de menos jugadores utilizados en su once titular, otros tres equipos de la zona de arriba comparten la segunda posición al haber alineado sus entrenadores a un total de 23 jugadores distintos: el Osasuna, el Deportivo de La Coruña y el Real Oviedo. Todos comparten el deseo de ascender por estar ubicados en la zona alta de la tabla y todos coinciden también en haber fichado a pocos jugadores en el mercado invernal: tres incorporó el Granada, uno el Osasuna, dos el Deportivo y uno el Real Oviedo.

Por debajo en esta clasificación, en la que no se tienen en cuenta los datos del Reus por haber sido expulsado de LaLiga 1|2|3 a mitad de temporada, estarían el Tenerife (24 jugadores utilizados en sus onces), el Alcorcón (24), el Almería (24), el Mallorca (también 24), el Rayo Majadahonda (25), el Numancia (25) , Las Palmas (25), el Zaragoza (26), el Albacete (26), el Cádiz (27), el Elche (27), el Lugo (28), el Sporting (28), el Málaga (29) y el Extremadura (31).

Ya sea por curiosidad o por pura inestabilidad los dos equipos que más jugadores han utilizado en sus alineaciones titulares son los dos últimos clasificados: el Córdoba (32) y el próximo rival de los granadinos, el Nástic de Tarragona, que ha probado a un total de 38 jugadores.

