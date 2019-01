Granada CF El liderato se pone en juego tras el paréntesis navideño Optimismo. Pablo Vázquez golpea el balón con la cabeza ante la atenta mirada de Pozo. / RAMÓN L. PÉREZ El Granada vuelve a la competición para medirse a un Albacete que lleva casi tres meses sin perder JULIO PIÑERO GRANADA Viernes, 4 enero 2019, 00:38

Catorce días después al Granada le toca competir de nuevo. Desde que el pasado 21 de diciembre jugó en Tenerife y vio cómo se evaporaban dos puntos en el descuento, que pese a todo no le hicieron perder el liderato, han transcurrido dos semanas. La primera fue de asueto y para desconectar después de muchos kilómetros acumulados en las piernas desde la pretemporada, lo que hacía necesario un descanso para recuperar energías.

El parón navideño llegó tras haber enlazado una racha extraordinaria. Diez puntos de doce posibles en los cuatro últimos partidos que disputó en 2018. Lo ideal hubiera sido seguir para no interrumpir ese gran momento, pero también era recomendable hacer un receso para recobrar fuerzas y encarar con dinamismo el inicio del nuevo año. Aún resta por disputarse algo más de la mitad de la competición liguera.

El partido de hoy ante el Albacete va a ser el penúltimo de la primera vuelta. Se enfrentan los dos primeros clasificados y en juego va a estar el liderato. El que consiga ganar tendrá en su mano proclamarse campeón de invierno. Tras este enfrentamiento solo restará una jornada para concluir la primera vuelta. Los dos equipos van a llegar en un gran momento y van a tratar de dar continuidad a lo realizado en el año anterior.

Puertas es baja por sanción y su sitio en la banda izquierda lo ocupará Pozo

El conjunto de Diego Martínez tiene al alcance superar la barrera de los cuarenta puntos, lo que supondría dejar casi asegurada la permanencia a pesar de solo haber recorrido la mitad del camino. A partir de ese momento ya se podrá plantear otros objetivos, aunque sin añadir más presión de la necesaria.

Enfrente va a tener el Granada un rival duro de batir para iniciar el nuevo año. El Albacete solo ha perdido dos encuentros hasta el momento y acumula diez jornadas sin perder, dato indicativo de su fortaleza como equipo. Esas dos derrotas en diecinueve compromisos se produjeron por la mínima. Siete victorias en los últimos diez partidos que ha disputado marcan su gran momento y va a suponer un reto para el equipo granadino intentar acabar con ese extraordinario bagaje. El conjunto castellano-manchego no pierde desde el pasado 12 de octubre, cuando cayó por 2-1 en La Rosaleda ante el Málaga.

La lista de convocados no se hará pública hasta la jornada de hoy. Diego Martínez mantiene su costumbre al no tener que desplazarse el equipo y de esa manera esperará hasta el último momento para conocer el estado en el que se encuentran los jugadores que acusan algún problema físico o de salud. José Antonio González no pudo participar en la sesión de ayer al encontrarse con fiebre. Tampoco Antonio Puertas, aunque en su caso está igualmente descartado por estar sancionado.

El almeriense fue titular en Tenerife. El sitio que deja libre lo va a ocupar Alejandro Pozo, que en ese encuentro se quedó en el banquillo. Actuará de inicio por la banda izquierda, aunque a lo largo del partido se intercambiará de banda con Vadillo, como suele ser habitual con el técnico gallego. No se esperan más variaciones para comenzar el partido.

Incluso se prevé la presencia de Adrián Ramos, pese a que el delantero colombiano se incorporó más tarde después del paréntesis navideño. Trabajó en solitario en la tarde del miércoles y ya se integró ayer en el grupo en el entrenamiento que hubo a puerta cerrada. A la expectativa está Rodri, que sí comenzó a trabajar desde el primer día tras la semana de vacaciones.

Buena dinámica

Por su parte, el Albacete va a comparecer al partido con la ilusión de prolongar su buena dinámica. No va a poder contar con el brasileño Paulo Vitor, al que probablemente se le va a dar salida durante el mercado de invierno. Tampoco está Nico Gorosito, en proceso de recuperación de una lesión. No está tampoco disponible el guardameta José Antonio Caro, aquejado de un esguince en el tobillo derecho. En la lista ha entrado para sustituirlo Darío Ramos, portero del filial. Sí se ha recuperado a tiempo Bela tras sus problemas de pubis.