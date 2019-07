Exrojiblanco Lejárraga firma por dos temporadas con el Real Murcia Real Murcia El portero ha sido pieza clave en la salvación del filial y un habitual en los entrenamientos del primer plantel FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 1 julio 2019, 14:30

Ya es oficial el fichaje de Alberto Lejárraga por el Real Murcia. El guardameta, hasta ahora, del Recreativo Granada acababa contrato este 30 de junio y, tras esperar una oferta de renovación del club rojiblanco, se ha comprometido con la entidad pimentonera para los próximos dos años.

El Real Murcia ya ha dado la bienvenida a un portero con experiencia en la categoría de bronce y mucho futuro. Lejárraga ha sido el tercer portero en todos los entrenamientos del Granada de Diego Martínez, mostrando siempre sus condiciones bajo los palos. Con envergadura y muchos reflejos, el guardameta se hizo con el premio que da Andalucía Televisión a la mejor parada de la temporada en Segunda B, con una triple intervención inhumana.

Así se despedía Lejárraga del granadinismo:

«Hoy cierro mi etapa en Granada. Aunque con una ilusión enorme por lo que viene, estos últimos han sido días difíciles, de despedida de una ciudad que siempre llevaré en el corazón y a la que seguro que volveré muchas veces a partir de ahora.

Me dejan estos dos años muchísimos recuerdos, tanto en lo personal como en lo deportivo. Si en el mundo del fútbol lo que queda al final del todo son las personas, tengo la suerte de haber conocido aquí a muchas con un valor humano increíble. Me llevo amigos de verdad que espero que nunca dejen de serlo. Gracias a todos los que me han hecho sentir tan feliz todo este tiempo. Gracias de verdad«.