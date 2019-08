Granada CF Köybasi es la novedad en una lista de 19 jugadores sin Yan Eteki El lateral turco viaja a la ciudad condal junto a Neva y a Quini, que llegó a tiempo tras unas molestias de aductor FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 31 agosto 2019, 14:07

Lo había adelantado Diego Martínez en su rueda de prensa previa al partido y no hubo cambio de última hora: Yan Eteki no viaja a Barcelona para enfrentarse al Espanyol. El centrocampista, titular destacado en los dos primeros partidos de Liga, no estará disponible para el técnico por un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. También era duda Quini, que finalmente sí estará y apunta a titular a pesar de haber sufrido una sobrecarga en el aductor derecho. Siguen siendo baja médica los defensas Neyder Lozano y Álex Martínez.

La principal novedad en altas de la lista de convocados es el último en llegar. Ismail Köybasi formará parte de la expedición junto a otros dos laterales izquierdos: el reconvertido cordobés y Carlos Neva. Son 19 los jugadores que se lleva el conjunto rojiblanco a la ciudad condal, por lo que Martínez hará un descarte antes del partido.

Estos son los jugadores que viajan a Barcelona:

- Porteros: Rui Silva y Aarón.

- Defensas: Víctor Díaz, Quini, Neva, Köybasi, Martínez, Germán y Duarte.

- Centrocampistas: Montoro, Azeez y Yangel Herrera.

- Atacantes: Vadillo, Vico, Puertas, Carlos Fernández, Machís, Soldado y Adrián Ramos.