El Juvenil A olvida sus problemas de puntería con una goleada de escándalo

Torrecilla: «El fútbol es justo con lo que generas»

El entrenador del Granada habló para IDEAL tras el encuentro y reconoció que el resultado era una inyección de moral de cara a portería. «El fútbol es justo con lo que uno genera. Este equipo hace un fútbol que me gusta, que va a la ataque y tiene ocasiones. Hoy hemos metido el 80 % de las que tuvimos», explicaba. Con respecto a otros partidos, en los que Torrecilla cree que no leyeron bien el primer tiempo, «hemos mejorado en cuándo saber jugar por dentro para no perder balones y generar espacios».

«Iremos creciendo, yo les digo a ellos que esto acaba de empezar», comentaba el técnico, antes de valorar la participación de los que salen desde el banquillo. «Nos aportan mucho, ya pasó ante el Málaga y en Cádiz. Da ese plus para que el equipo no baje físicamente. Son importantes todos, los que juegan, los que son suplentes y los que no van convocados. El que se relaje, con nosotros no juega».

Cuestionado por lo que ocurrió el sábado por la noche en el encuentro de los 'mayores' ante el Barça, Rubén Torrecilla reconoció que es un buen impulso para la cantera. «Ver cómo compite el equipo de Primera, dejándose la vida, es importante para ellos. Ver cómo el Granada minimiza a un equipo a priori superior, se traslada a la cantera. Así que orgullos de dónde está el Granada y que crezcamos como club», terminaba diciendo.