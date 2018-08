EX ROJIBLANCO Joselu suma un empate en su estreno con el Real Oviedo /REAL OVIEDO Jugó los últimos 15 minutos A. NAVARRO GRANADA Domingo, 19 agosto 2018, 22:39

El ex delantero del Granada Joselu Moreno jugó ayer su primer partido oficial como futbolista del Real Oviedo, pero no pudo celebrar una victoria ya que el conjunto carbayón no pasó del empate en casa ante el Extremadura (1-1).

Joselu fue suplente, entró al campo en el minuto 75 en sustitución de Bárcenas y tuvo una buena ocasión a cinco del final: un remate de cabeza que el portero rival desvió a córner. De momento no ha logrado hacerse un sitio en el once de Anquela.