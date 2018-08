Exrojiblanco Joselu Moreno: «El Oviedo es donde quería jugar este año» Real Oviedo El delantero onubense asegura que se verá su mejor versión FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 14 agosto 2018, 12:58

Joselu ha sido presentado como nuevo jugador del Real Oviedo tras cristalizar este fin de semana su traspaso procedente del Granada. El delantero se mostró muy ilusionado con la nueva etapa que inicia como carbayón. El club agradeció «haber cumplido la palabra que nos dio» y le prometió no defraudarle con su proyecto.

¿Por qué Oviedo?:

«Tengo que agradecer sobre todo a Ángel Martín su insistencia. Me quiso desde el primer momento. Todo el cariño que me dio me hizo querer venir. Es un proyecto bonito y muy ilusionante, una gran ciudad y una gran afición. Con la situación del Granada, el Oviedo fue el equipo que más me convenció y me quería de verdad, era mutuo. Aquí quería jugar este año y aquí estoy. Es el equipo que más me ha querido y sentía que debía jugar aquí«

Salida del Granada:

«Ha sido el culebrón del verano (bromea). Había bastantes equipos, pero desde que hable con Ángel Martín, llegamos a un acuerdo. Han sido unas negociaciones difíciles por el tema económico, pero tenía claro que si no jugaba en Granada, tenía que ser aquí«

Cifras y perspectivas de la nueva temporada:

Sí, sin duda (intentará ser el del Lugo). Ojalá se repitieran esas cifras aunque no soy de marcármelas. Con superar las del año pasado me doy por satisfecho. Creo que va a ser así y seguro que veis la mejor versión de Joselu«

Conversaciones con sus nuevos compañeros:

«Hablé mucho con Carlos, Saúl e incluso Christian. Me escribían y me llamaban para convencerme. He sentido ese cariño del vestuario y me siento muy arropado»

Contacto con Anquela:

«Sí, hablamos un poco ayer (lunes) cuando firmé los contratos. Mañana tendré tiempo de hablar con él. No me ha dicho lo que quería de mí, pero vengo como todos a aportar lo máximo posible»

Estado para debutar el domingo:

«Es verdad que los últimos amistosos no he jugado por la situación. Pero sí, siempre que el míster quiera. Físicamente me siento bien aunque a lo mejor el ritmo de competición no lo tengo. Dependerá de cómo vayan los entrenamientos»

Firma cuatro años:

«Llevo muchas mudanzas en pocos años. Quiero asentarme, el proyecto del Oviedo es muy ilusionante. Ojalá que sean mínimo cuatro años. La ciudad y la afición son impresionantes y estoy muy contento y agradecido»

Otros delanteros:

«La competencia va a ser muy bonita y muy sana. La temporada es muy larga y hay tiempo para todo, para rachas buenas y malas. Ojalá los delanteros sumemos lo máximo posible»

Posición:

«Mi mayor virtud es jugar de delantero, pero jugaré donde quiera el míster. Aunque sí, durante mi carrera he jugado también en las bandas»

Ilusión de la afición:

«No puedo responder al cariño y los mensajes de la gente por las redes sociales. Se ha generado mucha ilusión y estoy muy agradecido, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad y no crearme esa típica presión que se genera. Es de agradecer pero no soy ningún Messi ni Cristiano, sólo un jugador de Segunda más»

Oferta del Sporting de Gijón:

«Por respeto a los equipos y sus aficiones, no voy a dar detalles de los equipos interesados»

Jugar en el Tartiere:

«Siempre que he venido ha estado lloviendo y no pude disfrutar, pero sí es un campo que siempre me ha gustado y es espectacular. Ayer cuando lo vi me encantó mucho y tengo muchas ganas de jugar aquí»

Polémica con Christan Fernández:

«Sí, tuve un encontronazo con él. Pero son acciones del juego y no pasa nada»