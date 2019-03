Segunda Femenina Una jornada más, una oportunidad menos Cristina Moreno (izquierda), durante el partido contra el Málaga B. / R. L. P. El Granada Femenino cumple su deber y vence al Málaga B, pero sigue sin recortar puntos al líder, el Santa Teresa OLEA GRANADA Domingo, 24 marzo 2019, 19:07

El Granada Femenino cumplió con su deber y se impuso a un filial malaguista que apenas si opuso resistencia a las rojiblancas. Al final del primer tiempo, con un 3-0, tenían ya los deberes hechos. El segundo asalto fue un impás que no consiguió que se moviera el marcador, pese al dominio local. En el otro campo del que tiene que estar pendiente, el Estadio del Vivero en Badajoz, casa del Santa Teresa, no se produjo ninguna sorpresa. El líder ganó por un contundente 5-0 al Castuera y dio un pasito más en su camino hacia la fase de ascenso.

3 Granada Femenino A. Romero, C. Moreno (Coral, min. 54), Lula, Lauri, Aurora, White (Vilar, min. 66), Alba P., Adriana (Elo, min. 54), Urre, Yurena (Ojeda, min. 71) y Raquel. 0 Málaga B María Arrabal, Marina Gálvez, Celia Cuadra (Yolanda Peche, min. 82), Luisa Olmedo, Noelia Salas, Arantxa Medina (Tatiana Rodríguez, min. 77), Nora de Torres, Salma, Naiara Velasco, Marta Aragón (Alesandra López, min. 30) y Lorena Herrera (Águeda González, min. 80). GOLES 1-0, min. 16: Raquel; 2-0: min. 26: Yurena; 3-0, min. 28: Adriana. ÁRBITRO Marta García Fernández. Mostró tarjeta amarilla a la local Yurena Celestino. INCIDENCIAS Estadio de la Juventud, ante una cincuentena de aficionados.

Lo cierto es que es duro ver cómo una temporada más, y esta es ya la quinta, uno de los mejores equipos de fútbol de Segunda división, y no sólo en el Grupo 4, va consumiendo las últimas jornadas volviendo a estar muy cerca del objetivo, que no deja de ser el primer puesto para tener opciones de ascenso a liga Iberdrola a través del 'play off'. Pero a tres jornadas del final, se ve cada vez más difícil.

En esta jornada vigésimo tercera ya se conoce al primer campeón, el del grupo 5. El CD Tacón que, por tercer año consecutivo, se proclama vencedor en su competición, lo que le llevará a volver a disputar la tan ansiada fase de ascenso.

En los otros grupos nos encontramos ya con cosas bastante claras. El Deportivo de La Coruña, en el Grupo 1, es casi equipo de eliminatorias, ya que tiene siete puntos más que el segundo, el Real Oviedo, que se ha diluido en las últimas jornadas.

En el Grupo 2, el Deportivo Alavés saca cuatro puntos al Osasuna, por lo que lo tiene muy fácil. En el Grupo 3 es donde se ve mayor igualdad, ya que el Seagull y el Zaragoza están empatados con 57 puntos, mismas victorias, empates y derrotas, y sólo 6 goles de diferencia. En el 7, el Alhama es el equipo que se vislumbra para luchar por subir, aunque el Villarreal aún tiene posibilidades. Y el meollo de la cuestión está en el grupo 6. El grupo canario y sus peculiaridades, ya que si no fuera por este grupo, el Granada sería ya equipo de 'play off' ya que es con diferencia el mejor segundo.

En cuanto al encuentro disputado en la Juventud, el balón echó a rodar a las 12 en una mañana lluviosa que alejó al público del estadio. Desde el principio las rojiblancas impusieron su juego, fluido, alegre y sabiendo lo que querían. Marcar pronto y no sufrir. Sus deseos no tardaron en hacerse realidad, ya que apenas cumplido el primer cuarto de hora, llegó el primero, obra de la última en llegar al equipo, la extremeña Raquel que vio así recompensado el buen trabajo que está haciendo con el equipo. El segundo llegó tan solo 10 minutos después. En esta ocasión el balón lo recibió en un pase en profundidad de Alba Pérez a Yurena Celestino que batió a Arrabal. La madrileña se está perfilando como uno de la valores seguros ante el gol.

El tercero

Dos minutos después, se firmó el tercero, obra de la canterana Adriana Cuadros, que marcó por tercera jornada consecutiva. Era el minuto 28, y prácticamente se acabó el partido, ya que pese al dominio local hasta el final del encuentro, el marcador ya no se movió. Hubo muchas ocasiones por parte del Granada, pero no cuajaron. Las visitantes también gozaron de una gran oportunidad en el segundo tiempo, aunque se encontraron con una muy buena parada de Andrea Romero. La cancerbero evitó de esta manera que las malaguistas acortaran distancias y además sumó una nueva puerta a cero, con lo que este curso el Granada, además de presentar un saldo goleador positivo, tiene tan sólo 4 goles en contra en 23 jornadas.

La próxima semana el equipo viajará hasta Sevilla para enfrentarse al Híspalis, mientras que el Santa Teresa irá a tierras malagueñas.