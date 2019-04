Segunda división Jornada clave para que el Granada recobre la iniciativa en la clasificación Albacete y Granada están en una dura pugna por el ascenso, abierta hasta el final. / P. MARÍN Los duelos entre Osasuna y Albacete y el que mide a Málaga y Mallorca dan a los rojiblancos la ocasión de recortar diferencias y abrir distancia por detrás RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 22 abril 2019, 23:59

Quedan siete jornadas para que finalice la Segunda división y la horquilla de puntos que separa a los equipos de arriba es tan escasa que todo puede ocurrir aún en la lucha por el ascenso a Primera. La igualdad es tan palpable que hasta el líder, Osasuna, tuvo que hacer un gran esfuerzo para remontar el partido que disputó anoche en Elche (1-2). Quizás, la suerte del campeón, ya con 67 puntos.

Para el Granada, tercero con 64, el próximo fin de semana tiene un trascendencia considerable, pese a que después quedarán muchas semanas de competición todavía en las que todo está abierto. El caso es que puede recuperar la iniciativa por la segunda plaza en la clasificación desde este domingo si es capaz de cumplir y derrotar al Nástic de Tarragona. Este golpe de mano sería muy interesante cuando todo se puede decidir por un gol de más o por los marcadoras arrastrados en los pulsos directos. El Granada tendrá la mirada puesta en otros dos estadios, aunque lo fundamental sucede en Los Cármenes.

La oportunidad la brindan un par de partidos que involucran a rivales directos por alcanzar el 'Olimpo' del fútbol nacional. Por un lado, la pugna entre los dos primeros del ránking. Osasuna (67) y Albacete (64) se verán las caras en El Sadar, donde los navarros no han perdido en toda la temporada y sólo han cedido dos empates en su feudo. Una derrota manchega concedería la oportunidad de que los nazaríes se vuelvan a poner por delante con un mero punto ante el Nástic, aunque se verían obligados a ganar en caso de que firmen las tablas en tierras navarras. Los granadinos recobrarían así el segundo puesto, que permite el salto directo a la élite. En caso de mantenerse en esa posición de ventaja hasta el encuentro en el Carlos Belmonte, toleraría que una 'equis' en la quiniela no fuera un mal signo para los nazaríes, en un terreno en el que el Albacete lleva un año sin caer. Sería de esta manera siempre que no se haya colado otro equipo en discordia en la persecución de la zona de mayor privilegio. Hay cuadros que llegan a esta recta final en plena forma, como pasa con el Cádiz de Darwin Machís, que intenta por todos los medios que se retrase su marcha a la Copa América, que afectaría a la última jornada de Liga y al hipotético 'play off'.

Aparte de ese Osasuna-Albacete, este sábado también se enfrentan el sexto y el quinto de la tabla, ambos con las mismas unidades en el casillero. El Málaga (58 puntos) recibe en La Rosaleda al Mallorca (58), en otro de esos compromisos que puede aupar a uno o lastrar al otro, en el que la igualada perjudicaría en principio a los de la Costa del Sol por ir por detrás en la escalada. Los blanquiazules parecen haber cogido otro aire con su nuevo entrenador, Víctor Sánchez del Amo, tras su última victoria en Alcorcón por 1-4, pero los bermellones llegan sólidos tras su triunfo en Son Moix frente al Rayo Majadahonda. Han mantenido una línea de regularidad.

El Granada afrontará su próxima cita frente al Nástic a sabiendas de lo ocurrido en estos dos partidos al disputarse en sábado, algo que puede ser una ventaja o una presión añadida. También conocerá el resultado obtenido por el Cádiz, cuarto (59 puntos), que juega el domingo a las 12 con el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino.

El Deportivo de la Coruña, séptimo, visita al Numancia en Los Pajaritos, donde los de Diego Martínez sucumbieron. Los gallegos tienen 54 puntos, diez menos que los nazaríes, margen de protección del 'play off' como poco, si bien tienen el 'gol - average' perdido con los coruñeses.

En este tipo de emparejamientos que resuelven los empates clasificatorios, el Granada tiene el diferencial particular ganado al líder, Osasuna, y al Málaga, mientras que, de los conjuntos de atrás, lo tiene en sus manos, aparte del Dépor, el Sporting de Gijón. Los asturianos, octavos (53), harán de anfitriones del Elche en El Molinón. Los nazaríes aún tienen que esclarecer su pulso ante Albacete, Cádiz, Mallorca y Oviedo entre los contrarios de la mitad alta.

Otro encuentro de máximo interés de dos cuadros que se quieran meter en las eliminatorias enfrentará al Almería, décimo (52 puntos), y al Oviedo, noveno (53), en el que será el debut de Sergio Egea como entrenador tras la destitución de Juan Antonio Albacete 'Anquela', extécnico de los nazaríes.

Cualquier cábala pasa por el triunfo del Granada. Se presume una buena meteorología y las entradas están a buen precio. Sólo falta que el abonado responda y los aficionados estén ahí. Luchar para imponerse ante el conjunto catalán y luego hacer números. Quedará un mundo, pero puede darse un paso de gigante.

