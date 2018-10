Presidente Jiang planea reducir su presencia en el Parma y dejar de ser el accionista mayoritario A. A. Este cambio en su inversión en Italia no afectará al Granada, en el que su control sobre la gestión es total RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 23 octubre 2018, 14:46

John Jiang, presidente del Granada, planea reducir su presencia en el Parma, club italiano que también preside y del que hasta ahora tenía el 60% de su accionariado. El empresario chino pretende vender prácticamente la mitad de este paquete para dejar de ser el inversor mayoritario, capital que asumiría una plataforma que ya estaba presente en el reparto.

Al parecer Jiang no está contento con la gestión económica que allí se está llevando a cabo y la falta de mecanismos de control sobre la misma. En ese club el principal accionista tiene responsabilidad económica total pero no la potestad absoluta de tomar decisiones. Esta situación de indefensión ha motivado esta medida, que no afecta al Granada CF. Según diversas fuentes, está muy contento con el trabajo que se está desarrollando el equipo rojiblanco bajo supervisión directa del grupo Hope en el terreno deportivo y administrativo. No tiene ningún interés en vender según todas las partes consultadas con alguna relación con la entidad. Granada es una apuesta personal de Jiang, sin que para ello tenga que consultar a otros socios empresariales ni rendir cuentas en su país.

En Parma, sin embargo, aunque sí ha ha habido revisión del trabajo de altas y bajas de futbolistas por parte de Antonio Cordón, no ha sido posible chequear las desviaciones por parte del responsable de la parcela económica de Hope, Ignacio Aguillo.

Tras varias desavenencias parece que el desenlace estará en esta venta de la mitad de las acciones. Quedaría por ver si continuará como presidente.