Javi López: «El Granada es un equipo atrevido y con mucha movilidad»

El técnico del Lugo cree que un buen ambiente en Los Cármenes «es bueno para el fútbol y para los futbolistas»

El entrenador del Lugo, Javi López, comentó en la previa del encuentro ante el Granada que afronta este partido sin «ningún lesionado» y con la intención de «seguir trabajando» tras el varapalo que supuso perder el choque de la primera jornada de Liga ante el Málaga en los últimos cinco minutos del mismo.

Del Granada opina que es «otro buen equipo» de la categoría. «Hoy he hablado con los jugadores del rival, les he puesto algún montaje y en esta categoría todos los rivales son buenos. Ellos tienen mucha movilidad, esos tres mediapuntas aparecen en varias zonas, cambian posiciones, aparecen y generan sus inconvenientes pero como todos. Sabiendo como funcionan lo importante es que estemos bien, tengamos personalidad y podamos ganar», comentó.

Sobre el problema del límite salarial que puede afectar este fin de semana al equipo lucense no quiso hablar porque «es una parcela que se me escapa» y sobre el once dijo que «es posible que podamos hacer alguna variación, aunque tampoco muchas».

Acerca de la exigencia que se puede encontrar el rival por jugar en casa, el preparador lucense explicó que «si normalmente son 10-12 equipos los que aspiran a ascender a Primera este año son más aún. Es el inicio de la competición y cuando es el inicio todo el mundo está ilusionado. El ambiente va a ser bueno para ellos (para el Granada), sus aficionados les van a ayudar y este año han creado un proyecto con menos presupuesto pero para estar en la parte de arriba de la clasificación. Si hay buena entrada en Los Cármenes y buen ambiente será bueno para el fútbol en general y para todos los futbolistas».

Por otro lado, al hablar de los pocos goles que marca el Granada (cero en sus dos últimos partidos) añadió que «las estadísticas dicen cosas, pero creo que el Granada es un equipo atrevido y con mucha movilidad. Me parece que es un equipo que busca el gol, otra cosa es que no le haya llegado pero tiene jugadores y argumentos. Hay que tener precauciones defensivas porque generan fútbol, generan juego y tienen gente que hacen daño arriba. Nosotros vamos a ir a ganar y por jugar fuera de casa no vamos a jugar de forma más reservada».