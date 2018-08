Granada CF J.A.Martínez: «Quiero que sintáis que soy uno más aunque venga cedido» GCF |Pepe Villoslada El central fue presentado en Los Cármenes. Se mostró muy feliz por estar en Granada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 9 agosto 2018, 12:55

El Granada ha presentado oficialmente a José Antonio Martínez, el último fichaje de los rojiblancos hasta el día de hoy. El central, que procede del Eibar aunque jugó la anterior campaña en el Barcelona 'B', se incorporó a la expedición en Orihuela una vez se dio a conocer su fichaje, pero no había comparecido ante los medios.

Estuvo acompañado por Fran Sánchez y Fernández Monterrubio, que dieron la bienvenida al jugador y le agradecieron sus ganas de sumar su granito de arena al Granada. «Lo ha puesto muy fácil, viene cedido del Eibar y con la situación que tenemos este año, hay que agradecer su ayuda y su confianza en el proyecto. Aunque luego tenga que volver a Eibar, ojalá que se quede con ganas de quedarse» dijo Fran Sánchez. El club comunicó que sólo atenderían preguntas sobre José Antonio Martínez y su fichaje, evitando así entrar en un mercado delicado por la situación salarial y las salidas que quedan pendientes en el plantel nazarí.

«Desde el primer momento que supe del interés del club y lo que suponía volver a Andalucía no me lo pensé. No dude en ningún momento, espero que sintáis que soy uno más aunque venga cedido. Al ser de aquí, conozco cómo vive la gente del club y la pasión que tienen por el club y su ciudad» dijo el defensa.

No encajar goles:

«Para los defensas es el trabajo principal. Partiendo desde una portería a cero estás sumando siempre, psicológicamente el equipo lo nota en la seguridad y en la libertad y claridad que te da en la fase de ataque. El equipo está mucho mejor porque no encaja. Este año es la base, ser sólidos atrás será el punto de inicio para que el equipo esté bien posicionado»

Definición:

«Es difícil. Mi paso por esas dos canteras (Sevilla y Barcelona) me ha dado salida de balón. Al mister le gusta proponer desde atrás así que es importante. También la altura, aportar en estrategia defensivamente y ofensivamente. Es importante y mucho en Segunda. Puedo aportar mi granito de cualquier forma.»

Diego Martínez:

«Hasta el último momento no supe nada del míster, sólo del interés del club. Me interesaba el poryecto y la ciudad. Fue un plus más el conocer al míster, su metodología, sus conceptos a trabajar,... Es muy importante de cara a la confianza y a saber el camino que tengo que llevar para servir al equipo. No fue determinante, todo sumó para que estuviera aquí»

Su llegada:

«Me ha sorprendido el grupo que se está formando. Pasamos más tiempo juntos que con nuestra familia, hay gente nueva pero he notado compañerismo y además he llegado a la concentración que está para eso, para crear vínculos. He visto unión, ilusión por hacerlo bien, estamos haciendo hincapié en corregir los errores de las temporadas pasadas y que el equipo sepa el rumbo que se va a llevar durante toda la temporada y crear una gran familia»

BeSoccer, nuevo patrocinador del Granada

Tras la presentación, Paula de la Peña presentó el acuerdo con un nuevo 'partner' del club. Se trata de la aplicación BeSoccer, que ofrece en directo estadísticas y resultados de prácticamente todo el fútbol existente.

Los representantes del club y la app posan con la camiseta / GCF |Pepe Villoslada

«Ocupará la zona inferior trasera. Es muy conocida en el mundo de las app móviles, ya que son uno de los principales refrentes en el mundo de los resultados deportivos en las aplicaciones gratuitas. Nos van a ofrecer un soporte de contenido e infografía y suponen un complemento en nuestro departamento de comunicación y en la coberturta del fútbol base. Vamos a poder ver el minuto y resultado de todas las categorías inferiores masculinas y femeninas. Vamos a desarrollar a partir de la app oficial del club el desarrollo del acceso al estadio por código QR» comentó la responsable rojiblanca. Javier González, COO de BeSoccer, confesó estar muy ilusionado por el acuerdo. «Estamos muy orgullosos de trabajar junto a este club, con el que compartimos los valores y la pasion por el fútbol» aseveró.